Lettera d'amore a Donatella Damiani

Gentile Donatella Damiani, ieri ho detto alla mia barista la seguente frase: “Che belle labbra che hai, sembrano disegnate”. Lei era al banco e mi stava servendo un aperitivo (Aperol).

Tu dirai: “E allora?”.

È che ti amo e voglio dirti tutto, anche perché per lei io non provo niente! È un segno di maturità romantica dirti questo, tu non lo saresti mai venuta a sapere che io faccio il cretino con la barista.

Ciao Amore, tuo Maurizio.