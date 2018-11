Lettera d'amore ad Anna Tatangelo

Gentile Anna Tatangelo, ti scrivo solo oggi perché ero troppo innamorato. Mi chiamo Paolo ho 51 anni come lavoro sono quello che nei meeting di atletica corro in mezzo al campo a vedere dove è caduto il disco (nelle gare di lancio del disco). In tv sembra che partiamo quando il discobolo ha appena scagliato l’attrezzo e il disco è ancora per aria. Adesso ti devo salutare un bacione.