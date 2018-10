Gentile Laura Torrisi vi scrivo dopo averci a lungo pensato. Non vorrei esser preso in giro per un sentimento. Infatti vi amo (almeno penso).

Non sono mai stato fidanzato pur avendo 25 anni. Come lavoro faccio il cretino alle aste degli oggetti che vengono abbandonati nei depositi del comune di Chieti. All’asta alzo la mano come per essere interessato all’acquisto poi subito cambio idea e confondo chi compra con chi vende. Come lavoro mi piace anche se guadagno poco. In pratica solo le mance per mandarmi via. Siete molto bella per cui domani vi scrivo ancora a questo indirizzo: Sig.na Laura Torrisi Colline di Firenze. Il mio indirizzo è Milani Maurizio Colline di Firenze. Sì Laura sono il vostro vicino di casa. Si fa per dire! Dalla mia villa alla vostra ci sono 5 chilometri. Sono quello con l’Alfa Romeo del 1970 con portiere saldate per cui entro dal finestrino. Ieri ho letto su Chi che eravate in vacanza a Patrasso. Arrivo oggi in auto. Non per vantarmi ma il bar più bello che c’è a Patrasso è mio. Un caro saluto.