Le fiamme circondano Atene, migliaia di persone in fuga

Almeno 50 morti e più di 100 feriti. È questo il bilancio provvisorio degli incendi che hanno colpito due grandi foreste che circondano Atene. Da più di 24 ore i vigili del fuoco sono impegnati nel tentativo, per ora vano, di spegnere le fiamme. Il forte vento e le temperature intorno ai 40 gradi rendono infatti particolarmente difficili le operazioni. Migliaia di persone sono state evacuate e le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza e chiesto aiuto all'Unione europea attivando il meccanismo comunitario di protezione civile per ottenere assistenza dai suoi partner.

Il portavoce del governo, Dimitris Tzanakopoulos, ha segnalato che tra i feriti, 16 dei quali bambini, 11 sono in gravi condizioni.

Il fumo, arrivato nella capitale, ha costretto alla chiusura della principale autostrada di collegamento con il Peloponneso.

Secondo le prime notizie i roghi sarebbero di origine dolosa. Anche gli Stati Uniti dovrebbero contribuire fornendo dei droni da utilizzare nelle aree rese inaccessibili dagli incendi oltre che per identificare eventuali attività sospette. Il premier Alexis Tsipras, che ieri si trovava in visita in Bosnia-Erzegovina, è rientrato rapidamente per seguire le operazioni di soccorso e ha sollecitato i cittadini che risiedono in alcune aree a rischio a non rischiare la vita nel tentativo di proteggere le loro proprietà.