Neve a Roma: il centro storico della capitale colpito da Burian

La neve è arrivata anche a Roma. Poco dopo la mezzanotte hanno iniziato a scendere i primi fiocchi, misti a pioggia, in particolare nel Nord della capitale. Dalle 4 la temperatura è scesa e la neve ha colpito tutto il territorio: da Monteverde a Boccea e Ostia, passando per il centro storico. La città si è svegliata sotto una coltre di 3-4 centimetri. La nevicata era stata preannunciata: è l'effetto dell'ondata di gelo portata dal vento nordico Burian. Le scuole rimarranno chiuse, la metro funziona regolarmente. Disagi invece per i trasporti in superficie, con corse ridotte degli autobus.

E' imbiancato il centro della capitale, con i monumenti iconici trasformati in meravigliose sculture di neve, subito ritratti in numerosi scatti pubblicati dai cittadini sui social media. Imbiancate anche la zona del Litorale, Ostia e Fregene. Era successo l'ultima volta nel 2012, quando fra il 3 e il 4 febbraio si superarono i 20 cm di accumulo.