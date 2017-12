Gentiloni, il governo e le vecchie regole democristiane

Mi ha colpito oggi una frase di Gentiloni che potrebbe essere uno spunto per un profilo etno-antropologico. “Il governo, dice – sottinteso quello per il disbrigo degli affari correnti – governerà”. Paolo il felpato, lo chiamano così, ormai sa di essere il premier del presente, ma sa di esserlo anche per il futuro. C’ha preso gusto Gentiloni. Sa di piacere ma mantiene il profilo basso. Per non diventare bersaglio. Vecchia regola democristiana: a chi alza la testa, pum, pum! Mitico Calogero Volpe.