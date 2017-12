Dalla luna alla terra, Paolo Nespoli torna a casa

L'astronauta italiano Paolo Nespoli ha concluso la sua missione a bordo della Stazione spaziale internazionale. Dopo 139 giorni questa mattina, alle 9.38, l'astronauta dell'Esa, l'agenzia spaziale europea, è atterrato con la navetta russa Soyuz in Kazakistan. Con lui gli membri della Expedition 52/53: l'americano Randy Bresnik e il russo Sergei Ryazansky. Che erano in missione per la Nasa e per Roscosmos. Prima di partire Nespoli, milanese di Verano Brianza, che con i suoi 60 anni è l'astronauta europeo più anziano andato nello spazio, aveva postato questo video di saluto su Twitter.

Ci vediamo a #Terra! #VITAmission — Paolo Nespoli (@astro_paolo) 14 dicembre 2017

La missione “Vita” è stata la terza in orbita per Nespoli, la seconda sulla Stazione spaziale internazionale dove ha condotto oltre 200 esperimenti scientifici alcuni sull'invecchiamento delle cellule e sull'osteoporosi.