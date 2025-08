Le quote rosa dell'estremismo

Gaza, antirazzismo, clima: donne sovrarappresentate nella sinistra radicale

A inizio maggio, un gruppo di manifestanti, battendo i tamburi nella Biblioteca Butler della Columbia University, ha gridato: ‘Liberate, liberate la Palestina!’. Quando la sicurezza del campus ha chiuso le porte della sala lettura, intrappolando di fatto i manifestanti, i loro cori si sono trasformati in appelli. Una persona ha cercato di sfondare la porta verso l’uscita ed è scoppiata una colluttazione. Alla fine dell’occupazione, ottanta manifestanti sono stati arrestati. Sessantuno di loro erano donne”. Così scrive Claire Lehmann sul Dispatch.



“La protesta della Columbia ha fatto notizia a livello nazionale negli Stati Uniti, ma il sorprendente squilibrio di genere tra i suoi partecipanti è passato in gran parte inosservato. Non avrebbe dovuto. Che la causa sia Gaza, il cambiamento climatico, Black Lives Matter o il femminismo, la sovrarappresentazione delle giovani donne è diventata la norma nell’attivismo progressista. E questo cambiamento segnala una suscettibilità all’estremismo ideologico. Lo spostamento delle donne a sinistra è un fenomeno globale. Uno studio del 2020 sul movimento ambientalista Extinction Rebellion nel Regno Unito (un gruppo che si impegna regolarmente in atti di disobbedienza civile come blocchi del traffico e vandalismi) lo ha descritto come una cultura di protesta ‘altamente femminilizzata’. I sondaggi hanno rilevato che la partecipazione alle manifestazioni per il clima nelle città di tutto il mondo tende a essere di circa il sessanta per cento femminile, e anche i recenti movimenti progressisti americani – come Black Lives Matter e gli accampamenti di Gaza, molti dei quali sostenuti o guidati dal movimento Jewish Voice for Peace, fondato da donne – sono stati lanciati e sostenuti da donne. In Corea del Sud, Stati Uniti, Germania e Regno Unito, le donne della Generazione Z si sono orientate verso posizioni politiche iperprogressiste, mentre gli uomini della stessa fascia d’età sono rimasti stabili o si sono spostati a destra. Negli Stati Uniti, secondo i dati Gallup, le donne di età compresa tra 18 e 30 anni sono ora ‘più progressiste’ del trenta per cento rispetto ai loro coetanei maschi.



C’è una crescente consapevolezza di come i giovani uomini possano essere trascinati nell’estremismo di destra o in sottoculture misogine, ma noi nei media – e nella società in generale – prestiamo meno attenzione a come le giovani donne vengano trascinate nelle sottoculture politiche. In effetti, i termini ‘radicalizzazione’ e ‘donne’ sono raramente – se non mai – visti insieme. Certo, l’impegno politico non è, di per sé, motivo di preoccupazione. Il fatto che le giovani donne partecipino alle proteste per il clima o alle marce del movimento Black Lives Matter non è una prova di estremismo. Ma se immaginiamo l’impegno politico in uno spettro, l’estremo non è benigno. E il mancato riconoscimento di questo aspetto ha permesso al radicalismo di prosperare. Le crescenti tattiche dell’attivismo climatico illustrano questo schema. L’anno scorso, tre donne del gruppo britannico per l’azione climatica Just Stop Oil, insieme a due uomini, sono state condannate al carcere per essersi arrampicate sui cartelli stradali di un’importante autostrada, costringendo la polizia a bloccare il traffico. Uno degli uomini è stato condannato a cinque anni di carcere, mentre gli altri a quattro anni ciascuno. Due camion si sono scontrati e un agente di polizia è rimasto ferito nel caos.

Un’altra tattica popolare tra i manifestanti per il clima è la deturpazione o il tentativo di vandalismo di opere d’arte: i ‘Girasoli’ di Vincent Van Gogh sono stati presi di mira da due attiviste a Londra, mentre ‘Piccola ballerina di quattordici anni’ di Edgar Degas è stata imbrattata di vernice da due attivisti, un uomo e una donna, alla National Gallery of Art di Washington. Gli uomini continuano naturalmente a impegnarsi in proteste di sinistra radicale, di cui Aaron Bushnell è un esempio lampante. Ma troviamo facile riconoscere la radicalizzazione quando si verifica nei giovani uomini, mentre romanticizziamo o ignoriamo lo stesso fenomeno nelle donne.



Nel mio paese d’origine, l’Australia, l’anno scorso una manifestante si è incastrata con il braccio in un’auto vicino a un’importante autostrada per protestare contro una mostra di armi a Melbourne. A Sydney, una ventiduenne ha bloccato l’Harbour Tunnel nell’ora di punta incatenandosi al volante. Sentiamo spesso parlare della radicalizzazione dei giovani uomini, soprattutto sulla scia del successo della serie televisiva ‘Adolescence’, ma si presta molta meno attenzione alla crescente radicalizzazione delle giovani donne. A volte, le istituzioni tradizionali non solo ignorano l’estremismo femminile, ma lo incoraggiano attivamente. Clementine Ford, autrice femminista con un ampio seguito sui social media, ha diffuso teorie del complotto su Israele, ha liquidato lo stupro di massa di donne israeliane del 7 ottobre come non verificato e ha accusato Israele di aver orchestrato la morte di ostaggi, il tutto pur mantenendo un legame con una prestigiosa casa editrice e partecipando come relatrice a importanti eventi pubblici.



Questa dinamica si riflette forse al meglio nella carriera di Greta Thunberg. Da quando ha iniziato a marinare la scuola all’età di quindici anni per chiedere azioni concrete contro il cambiamento climatico, Thunberg è stata inondata di incoraggiamenti e premi. Ha ricevuto numerose candidature al premio Nobel per la Pace e una serie di premi da istituzioni mediatiche, filantropiche, scientifiche e accademiche, tra cui diverse lauree honoris causa. A prescindere da ciò che si pensa dell’attivismo di Thunberg, è difficile immaginare che un giovane riceva lo stesso livello di adulazione globale. La traiettoria di Thunberg illustra uno schema più ampio: i comportamenti radicali delle giovani donne non sono solo tollerati, ma attivamente incoraggiati attraverso premi, piattaforme e supporto istituzionale. Questo crea un circolo vizioso. I sistemi di incentivi che hanno premiato Thunberg così generosamente per il suo attivismo per il clima l’hanno poi incoraggiata ad espandersi nell’attivismo pro-palestinese. Questa richiesta di purezza ideologica, che prescinda da cause non correlate, è una mossa distintiva del radicalismo femminile e una caratteristica di come il concetto di ‘intersezionalità’ venga utilizzato nelle culture attiviste. Ciò che è nato come un quadro di riferimento per comprendere diverse forme di svantaggio e come queste possano sovrapporsi, è ora una cartina di tornasole per il conformismo morale, non solo su temi come il clima e Gaza, ma anche su temi fortemente controversi come l’aborto, dove la deviazione dalla visione dominante viene trattata come un tradimento. Le donne raramente si impegnano in omicidi politici o sparatorie di massa, come fa una piccola parte di uomini fanatici. Ma il blocco delle infrastrutture e il vandalismo dei beni culturali infliggono un prezzo reale: al pubblico, certo, ma anche alle stesse attiviste. Ancora più preoccupante è che questo fenomeno rimanga in gran parte poco studiato. La ‘Teoria dei fondamenti morali’, sviluppata dallo psicologo sociale Jonathan Haidt e colleghi, sostiene che il ragionamento morale umano si basa su una serie di fondamenti intuitivi: Lealtà, Autorità, Cura, Equità e Purezza. Uno studio del 2020 che ha utilizzato questo quadro in 67 paesi ha rilevato che le donne hanno ottenuto punteggi costantemente più alti degli uomini negli ultimi tre. Il fondamento della Cura è legato alla nostra sensibilità alla sofferenza altrui, un’estensione dell’istinto che spinge i genitori, soprattutto le madri, a rispondere al disagio infantile. L’Equità è legata ai concetti di giustizia e uguaglianza, mentre la Purezza, originariamente sviluppata per proteggere dalle malattie, può manifestarsi come un desiderio di purezza ideologica o morale. Queste tendenze, sebbene adattive in molti contesti, possono anche rendere le giovani donne particolarmente ricettive a narrazioni politiche incentrate su traumi, ingiustizie e assolutismo morale. E creano anche vulnerabilità alle ideologie che usano il vittimismo come moneta di scambio. Prendiamo, ad esempio, la dichiarazione di Greta Thunberg secondo cui gli attivisti per il clima devono anche lottare per la liberazione della Palestina. Negli ambienti sociali progressisti in cui Thunberg è considerata un’autorità morale, alcune ragazze potrebbero pensare che questa argomentazione non abbia senso, ma non lo diranno mai. Collettivamente, tale silenzio può essere scambiato per consenso universale, spingendo gli altri a modificare le proprie opinioni per adattarsi. Questo consenso artificiale può ingigantirsi, poiché gli individui danno per scontato che tutti gli altri nel loro gruppo di pari siano d’accordo con un determinato sentimento, completamente ignari del fatto che molti non lo siano. Il risultato è un sistema fragile, tenuto insieme dalla paura piuttosto che dalla convinzione. Questo rappresenta una nuova forma di radicalizzazione che opera in modo diverso dalla sua controparte maschile. Quando l’ideologia prende il sopravvento sui gruppi di amicizia femminili, il processo è meno violento e più relazionale, guidato dalla pressione dei pari, dal ragionamento emotivo e dalla paura dell’esclusione sociale. Prospera in spazi apparentemente sicuri e accoglienti, ma sotto il linguaggio della giustizia si cela un fragile conformismo. Le implicazioni si estendono oltre il benessere individuale, fino alla fiducia istituzionale e alla coesione sociale. Quando gli istinti compassionevoli vengono deviati e l’istinto di purezza porta alla coercizione, l’assolutismo che ne deriva diventa tossico”.

