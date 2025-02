In Ucraina sarà pace onorevole o un altro Afghanistan

A Trump piace negoziare con la forza, ma sull’Ucraina sembra quello che vuole di più un accordo. E rischia grosso con la Russia

"Il presidente Trump ha iniziato il suo promesso sforzo per negoziare la fine della guerra in Ucraina e i primi segnali sono scoraggianti” scrive il Wall Street Journal. “Sta facendo delle concessioni a Vladimir Putin senza nulla in cambio e sta informando l’Ucraina dopo il fatto. Trump vuole negoziare una pace con onore che duri nel tempo o una pace attraverso la debolezza che ricompenserà il Cremlino? Supponiamo che Joe Biden abbia lasciato a Trump un bel pasticcio. All’inizio della guerra gli ucraini hanno respinto i russi da Kyiv, Kharkiv e Kherson e in seguito hanno costretto la flotta del Mar Nero di Putin a ritirarsi. Ma ulteriori controffensive sono state paralizzate dall’incapacità degli Stati Uniti di fornire armi adeguate o tempestive. La politica di Biden si è ridotta a dare a Kyiv appena abbastanza armi per non perdere ma non abbastanza per vincere. E non ha mai spiegato correttamente agli americani la posta in gioco o una strategia. Trump ha probabilmente ragione anche nel dire che Putin non avrebbe invaso nel 2022 se fosse stato presidente degli Stati Uniti. Ma i presidenti non possono scegliere il mondo che ereditano. La guerra in Ucraina avrebbe probabilmente concluso con un accordo, indipendentemente da chi avesse vinto le elezioni americane a novembre, ma i dettagli sono cruciali per la sicurezza dell’Europa e degli Stati Uniti. Su questo punto, Trump sta trattando Putin e la Russia in modo diverso da qualsiasi altra controparte negoziale. Il suo metodo abituale è quello di fare richieste massimaliste e negoziare al ribasso: ci riprenderemo il Canale di Panama! Ma qui sta prima facendo grandi concessioni. La cosa più preoccupante è che Trump sembra escludere l’Ucraina come parte negoziale, per non parlare di partner. Zelensky ha detto che non onorerà un accordo che la Russia e gli Stati Uniti faranno senza l’Ucraina. E ha motivo di temere che Trump possa escluderlo, come ha fatto con il governo afghano durante i suoi colloqui del primo mandato con i talebani.

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha cercato di rassicurare l’Europa dicendo che ‘una pace duratura per l’Ucraina deve includere solide garanzie di sicurezza per assicurare che la guerra non ricominci’. Ma poi ha messo l’onere su ‘truppe europee e non europee capaci’, senza truppe statunitensi. Da dove arriverebbero queste truppe non europee è un mistero, e forse un miraggio. Ciò che ha mantenuto la pace in Corea per più di 70 anni è una forza deterrente statunitense che sostiene un formidabile esercito sudcoreano. Gli Stati Uniti lascerebbero davvero che Putin travolga le forze europee in Ucraina in futuro? Il rischio qui è che la deterrenza non sia divisibile. Trump si sbaglia se pensa che lasciare che la Russia domini l’Ucraina si tradurrà in un minore coinvolgimento degli Stati Uniti in Europa o aumenterà la deterrenza nel Pacifico. Se abbandona l’Ucraina, scoprirà presto che la Cina è ancora più incoraggiata a prendere Taiwan. A Trump piace negoziare con la forza, ma sull’Ucraina sembra quello che vuole di più un accordo. Deve decidere se vuole una pace onorevole in Ucraina o rischiare il suo Afghanistan o Vietnam”.

(Traduzione di Giulio Meotti)