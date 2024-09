In Corea del sud, dove non si fanno figli ecco i passeggini per cani

E' il paese col più basso tasso di natalità del mondo: qui l'anno scorso i passeggini per cani sono stati più venduti di quelli per bambini. L'inchiesta del Wall Street Journal

Dopo aver spinto un passeggino in un parco vicino a casa sua in un sobborgo di Seoul, Kang Seung-min si è lasciata cadere su una panchina. Poi si è avvicinata una donna anziana, in cerca di una chiacchierata amichevole con Kang sulla maternità. “Non sono ancora sposata”, ha risposto Kang, 24 anni. La donna sorpresa ha fissato il passeggino e ha visto il piccolo passeggero: un barboncino marrone di nome Coco. Se n’è andata, implorando Kang di mettere su famiglia. “Non voglio sposarmi”, ha detto Kang. “Preferisco spendere soldi per il mio cane”.

La storia campeggia in una lunga inchiesta del Wall Street Journal su come appare il paese col più basso tasso di natalità del mondo: la Corea del sud. “Qui si registra il tasso di natalità più basso del mondo ricco, oltre a un’altra distinzione che fa volare la pelliccia: le vendite alle stelle di passeggini per cani, che l’anno scorso hanno superato per la prima volta quelle dei passeggini per bambini, secondo Gmarket, uno dei più grandi rivenditori online della Corea del Sud. Sono così onnipresenti che a gennaio un’emittente nazionale ha trasmesso un segmento intitolato: “Sono l’unico ad essere infastidito da questo? Un acceso dibattito sui passeggini per cani”. Il paese sta affrontando un tasso di fertilità nazionale pari a 0,72, ovvero un terzo del livello necessario per mantenere la popolazione. A una tavola rotonda giovanile l’anno scorso, Kim Moon-soo, ora ministro del Lavoro del paese, ha rimproverato i partecipanti giovani: “Quello che mi preoccupa è che i giovani non si amano tra loro”, ha detto Kim. “Invece, amano i loro cani e li portano in giro, non si sposano e non hanno figli”. In un recente sondaggio locale, una donna sudcoreana su due di età compresa tra 20 e 49 anni ha affermato di non avere intenzione di avere figli, considerandolo inessenziale e citando vincoli finanziari. Mentre i locali pet-friendly proliferano in tutto il paese, ristoranti e bar dichiarano “zone vietate ai bambini”, evidenziando comportamenti dirompenti.

L’appello del governo alle giovani generazioni affinché scelgano i bambini rispetto agli animali domestici ha una svolta: il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol è sposato senza figli e ha una famiglia di almeno dieci cani e gatti. Tuttavia, a giugno, Yoon ha dichiarato un’“emergenza nazionale demografica” per il basso tasso di natalità in Corea del Sud. Ha invitato i ministeri del governo a risolvere il crollo dei tassi di natalità per evitare una “crisi esistenziale”. Le vendite di passeggini per cani sono quadruplicate dal 2019, secondo Yoon Hyun-shin, responsabile di Pet Friends, la più grande piattaforma di commercio online di animali domestici della Corea del Sud. Airbuggy è considerata la loro “Mercedes-Benz”. Il loro modello speciale “Grey Tweed” autunno-inverno costa circa 1.100 dollari, sfoggia tessuto scozzese e pneumatici fuoristrada. Park Soon-jae, responsabile di Airbuggy Korea, afferma: “Il mercato qui richiede passeggini per animali domestici”. L’azienda ha iniziato come produttrice di passeggini per bambini, ma negli ultimi anni la divisione coreana di Airbuggy si è concentrata esclusivamente sui passeggini per cani. “Puoi mettere il tuo cane o il tuo bambino nei nostri passeggini”, ha detto Park. “Ma il mercato qui richiede passeggini per animali domestici”. I passeggini che trasportano cani generalmente piccoli e sani fanno parte del paesaggio quotidiano, nei grandi magazzini, ristoranti, marciapiedi e aree ricreative della Corea del Sud. Lee Sung-kyu, 62 anni, Lee ha provato un certo sgomento quando la figlia adulta ha fatto una follia per un passeggino per cani che è costato circa 225 dollari. “Ma il cane non ci sale”, ha detto Lee, accennando un sorriso. “Il cane continua a saltare fuori”.

(Traduzione di Giulio Meotti)