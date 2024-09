Yahya Sinwar, il genio del male

Il leader di Hamas conosce gli israeliani meglio di quanto loro conoscano sé stessi. L'articolo del romanziere olandese Leon de Winter sulla Neue Zürcher Zeitung

Nel 2011, dopo cinque anni di negoziati, un soldato israeliano tenuto prigioniero da Hamas è stato scambiato con mille prigionieri palestinesi, compresi i peggiori terroristi” scrive il romanziere olandese Leon de Winter sulla Neue Zürcher Zeitung. “Uno di loro era l’attuale leader di Hamas, Yahya Sinwar. Durante la prigionia studiò gli ebrei e li conobbe meglio di quanto loro stessi conoscessero sé stessi. Gli israeliani lo rilasciarono, un criminale responsabile di innumerevoli omicidi, perché quell’unico soldato era al centro dell’immagine che gli ebrei avevano di sé. Un migliaio di potenziali terroristi furono rilasciati in un colpo solo. Non ci sono regole per i nemici di Israele. Riguarda la distruzione di Israele, indipendentemente dai metodi, dalle morti, dal dolore. L’Islam è permeato dall’idea di una guerra permanente contro gli infedeli, e gli ebrei sono un ostacolo in quella guerra, che sarà eliminato con perseveranza e sufficiente spargimento di sangue, poiché ogni ostacolo è stato eliminato nella storia dell’Islam. È solo questione di tempo e di generazioni di credenti che dovranno essere sacrificate prima che gli ebrei vengano sottomessi ed espulsi.

Sinwar ha trovato l’arma con cui può sconfiggere gli ebrei e manipolare il mondo: la morte dei suoi stessi connazionali. Invita gli ebrei a uccidere il suo popolo, e gli israeliani non possono sottrarsi a questo nella loro lotta contro Hamas, poiché il movimento terroristico si nasconde dietro le spalle della popolazione di Gaza.

Quando ci sono morti civili, il mondo incolpa Israele, non Sinwar e la sua cricca di assassini. Sa come reagisce il mondo alle morti causate dagli ebrei. E gli ebrei prendono sul serio queste accuse. Sviluppano metodi di combattimento per ridurre al minimo il rischio di vittime civili nella Striscia di Gaza proteggendo i terroristi, ma nel caos della guerra si verificano ancora innumerevoli morti civili. Sinwar, d’altro canto, non si preoccupa di risparmiare il più possibile i civili israeliani. I suoi uomini uccidono senza pietà e sanno di essere in armonia con la loro gente, la loro cultura e le loro tradizioni. Perché gli ebrei non sono solo i loro nemici, ma anche i nemici del loro profeta, e lui stesso ha ordinato l’assassinio delle tribù ebraiche, come dicono i resoconti islamici. Di conseguenza, nei territori palestinesi non esiste un ampio dibattito sociale sulla possibilità che una società civile possa tollerare l’omicidio, lo stupro, la mutilazione e la decapitazione. Internet è pieno di leader religiosi che definiscono le circostanze legali in base alle quali lo stupro è consentito. Nella tradizione islamica è un mezzo consentito per instillare la paura nei non credenti.

Mentre viveva in una prigione israeliana, a Yahya Sinwar è stato diagnosticato un tumore al cervello. Da detenuto aveva dei diritti e ha subito un intervento chirurgico. E gli è venuto in mente che quando un prigioniero ha diritto a un’operazione costosa, possibile solo grazie alle tasse pagate dagli israeliani, grazie alle loro conoscenze scientifiche, grazie al loro impegno a onorare e proteggere ogni vita, anche quella di un assassino che odiava gli ebrei come lui, allora gli ebrei erano perduti. Allo stesso tempo, l’operazione con cui gli ebrei gli salvarono la vita fu l’umiliazione più profonda che potesse essergli inflitta. Ma era anche euforico. Aveva riconosciuto la debolezza degli ebrei, i quali credevano che la salvezza di una vita fosse la salvezza di tutta l’umanità. Sinwar sapeva che un’idea del genere era uno scherzo in medio oriente. Gli ebrei non potevano immaginare che egli disprezzasse i suoi salvatori in ogni senso: personale, culturale, religioso. E sebbene potessero immaginarlo, gli ebrei non erano nella posizione di lasciarlo morire. L’unico soldato scambiato con mille prigionieri palestinesi nel 2011 è stato rapito in un attacco dalla cosiddetta Striscia di Gaza libera nel 2006.

Nel 2005 Israele se ne era completamente ritirato. Non c’erano più ebrei lì. Ma il 25 giugno 2006, un gruppo di terroristi emerse da un tunnel lungo 300 metri che avevano scavato al valico di frontiera di Kerem Shalom. Il loro attacco a sorpresa ha provocato la morte di diversi soldati israeliani e la cattura del caporale Gilad Shalit. Non un uomo famoso. Non uno scienziato degno di nota. Solo un giovane ebreo. Il prezzo per la sua liberazione fu di 1.027 prigionieri responsabili della morte di 569 israeliani. Per persone come Sinwar, questa fu la prova finale della debolezza degli ebrei. Nessun leader di un paese islamico sarebbe disposto a scambiare mille criminali con un qualunque soldato. Ma gli ebrei erano abbastanza stanchi del mondo da credere che la vita di Shalit fosse più importante dell’imprigionamento degli assassini di 569 ebrei. Sinwar sapeva come stremare gli ebrei, ricattarli e metterli gli uni contro gli altri. Cento ebrei rapiti avrebbero fatto a pezzi la terra ebraica. La chirurgia cerebrale può portare a profondi cambiamenti caratteriali, ma Sinwar era già infinitamente crudele quando fu condannato nel 1989 per l’omicidio di due soldati israeliani e l’uccisione di quattro palestinesi che accusava di collaborare con Israele. Il medico della prigione che lo conosceva ha detto al Times of Israel: ‘Prima del suo arresto, viveva nella paura e nel terrore. Fece scavare delle fosse, vi gettò dentro le persone che sospettava fossero contro di lui e vi versò sopra il cemento mentre erano ancora vive. In prigione mandava le persone a torturare gli altri che non gli piacevano. Ma non si è sporcato le mani lui stesso’. Finché Sinwar avrà i suoi ostaggi, sarà intoccabile. I familiari degli ostaggi chiedono al governo israeliano di accettare qualsiasi accordo per la loro liberazione, compreso il ritiro completo dalla Striscia di Gaza e l’abbandono della striscia di confine, che contiene i tunnel attraverso i quali Hamas fornisce componenti per armi e razzi, nonché come materiali da costruzione contrabbandati per la città sotterranea della guerra. Ma Sinwar non consegnerà mai gli ostaggi. Il tempo è dalla sua parte. Non importa se gli ostaggi sono ancora vivi o sono già stati uccisi. Ogni ostaggio in un tunnel sconosciuto significa tortura per lo Stato ebraico, che non può adempiere al proprio obbligo di salvare ogni ebreo. Al contrario, nessun leader islamico si sottometterebbe mai a un simile ricatto.

Per Sinwar il fine giustifica ogni mezzo. Tiene sulla linea di fuoco innumerevoli suoi compatrioti nella Striscia di Gaza. Con l’aiuto di utili idioti nei media e nei governi occidentali, incolpa gli ebrei per la loro morte. Ciò è diabolico: Sinwar scommette sulla coscienza degli israeliani e, se ne avrà la possibilità, massacrerà spietatamente gli ebrei. La legge marziale avvantaggia i terroristi.

Questa guerra è asimmetrica, dicono i critici israeliani, intendendo con questo che la forza militare di Israele è di gran lunga maggiore di quella di Hamas. Questa è una distorsione della realtà. La spietatezza di Hamas è in netto contrasto con la coscienza di Israele, che è vincolata alle regole culturali interne ed esterne e alle leggi dello stato di diritto. L’esercito di Hamas conta due milioni di persone, tutti potenziali martiri sacrificati da Hamas nella guerra mediatica globale contro Israele. La vera forza dirompente nell’asimmetria è la capacità di Hamas di contrastare i civili dell’esercito israeliano, non la potenza di fuoco dell’esercito israeliano. La leadership israeliana si trova di fronte a un dilemma insolubile: se stringerà un accordo con Sinwar e si ritirerà dalla Striscia di Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi, Hamas sfrutterà l’opportunità per rafforzare il suo esercito. Poi tra cinque o dieci anni attaccherà di nuovo, sostenuto dalle armi nucleari iraniane. Se il governo israeliano non riuscirà a raggiungere un accordo, condannerà i restanti ostaggi a morte o a sofferenza per tutta la vita in una gabbia nel deserto del Sinai o in una prigione in Iran. Israele è stato fondato per dissipare la paura tra gli ebrei che nessuno al mondo si preoccupi di loro. Nessun politico israeliano può abbandonare gli ostaggi al loro destino. Sinwar, il brillante diavolo, conosce gli ebrei e quelli che considera i cani miscredenti dell’occidente. Lui lo sa, che il moderno stato costituzionale occidentale non è in grado di sostenere le guerre nel deserto: il paese più potente della terra si è ritirato dall’Iraq e dall’Afghanistan. Nessun accordo potrà convincerli che è meglio convivere pacificamente con gli ebrei. Nel loro mondo non ci sono dubbi sulla direzione della storia. Conducono una guerra eterna sotto la bandiera del Profeta finché l’umanità non sarà sottomessa. È triste, drammatico, disperato: per sopravvivere, lo Stato ebraico deve diventare uno Stato mediorientale che agisce spietatamente come i leader della Siria o dell’Arabia Saudita? È questo il prezzo che gli ebrei devono pagare per preservare la loro autonomia e le loro tradizioni in Medio Oriente? Questo è il nocciolo della crisi nella società israeliana: è possibile combattere il male senza usare i mezzi del male? È qui che hanno origine le storie della Bibbia. Noi, menti illuminate in Occidente, riduciamo le cause delle bestialità perpetrate da Hamas alle conseguenze della deprivazione socioeconomica, alla Nakba del 1948 o alla rabbia per le azioni dei coloni in Cisgiordania. Ma tutto questo fallisce quando si vede il video dell’ostaggio assassinato Eden Yerushalmi. La 24enne era stata rapita il 7 ottobre dal festival musicale Nova, dove lavorava al bar. Era bellissima. Nel video è ancora lì, ma emaciata, con lo sguardo sfinito e triste. Le forze israeliane erano sulle tracce di Eden Yerushalmi e di altri cinque ostaggi. Ma prima che potessero essere liberati, furono uccisi in un tunnel sotterraneo.

Quando i soldati israeliani l’hanno trovata, Hamas ha pubblicato un video in cui Eden parlava per alcuni minuti con la sua famiglia. Lo facciamo perché non siete altro che figli di maiali, è il messaggio implicito di Hamas, vi massacriamo e godiamo del dolore che causiamo. Ero sopraffatto, sbalordito, mentre la guardavo parlare e mi rendevo conto che era stata macellata come un cane. Non sono religioso. Ma il rituale di Hamas può essere descritto solo con un termine religioso. Il male assoluto”.

(Traduzione dall’inglese di Giulio Meotti)