Le false narrazioni su Gaza

Il nuovo libro dell’inglese Douglas Murray. “Ecco che cosa ho visto nei tunnel di Hamas”

Mentre accusano Israele di ‘genocidio’ e ‘pulizia etnica’ a Gaza e gridano all’Intifada, la guerra santa, i manifestanti pro Palestina sono stati sentiti dire che i giovani massacrati così brutalmente dai terroristi di Hamas al festival musicale Nova il 7 ottobre 2023 se lo meritavano perché ‘il posto in cui i sionisti hanno deciso di delirare era vicino a un campo di concentramento’, ovvero Gaza” scrive il saggista inglese Douglas Murray nel suo nuovo libro “On Democracies and Death Cults: Israel and the Future of Civilization” anticipato dal Mail on Sunday. “Accusare gli ebrei di aver creato un campo di concentramento è stata una rivendicazione costante contro lo stato ebraico da quando si è ritirato dalla Striscia nel 2005. Ma è un’assurdità. Quando Israele ha consegnato Gaza, la sua popolazione era di circa 1,3 milioni. Nel 2023 era di oltre 2 milioni. Ciò lo renderebbe il primo campo di concentramento della storia in cui la popolazione è effettivamente cresciuta. Non c’è stato alcun boom demografico ad Auschwitz negli anni 40. Allora perché questa affermazione? Per lo stesso motivo per cui Israele è così superficialmente accusato di essere ‘simile ai nazisti’ nelle sue azioni: ferire e danneggiare lo stato ebraico il più profondamente possibile, infangandolo con i termini più potenti della storia ebraica.

L’espressione ‘campo di concentramento’ si basava presumibilmente sul fatto che Israele imponeva controlli di frontiera a Gaza e che le forniture venivano talvolta ingiustamente tenute fuori. Ma queste erano precauzioni necessarie perché Hamas, fin da quando ha preso il pieno controllo di Gaza, stava accumulando armi per attaccare Israele, portandole dentro sotto le mentite spoglie di cibo e provviste. La verità è che mentre i capi e i portavoce di Hamas nella regione e in occidente proclamavano che Gaza era un campo di concentramento, quello era un posto che gran parte del resto della regione avrebbe invidiato. Anche nel 2010, mentre i media occidentali ne parlavano come di una grande catastrofe umanitaria, Gaza vantava ristoranti di lusso, una piscina olimpionica e centri commerciali. La guida Lonely Planet notava che al Roots Club di Gaza si poteva ‘cenare con bistecca al pepe e pollo cordon bleu’. La ricostruzione era in corso grazie al contributo del Qatar. Nel 2020, un leader di Hamas ha ammesso pubblicamente che le persone che venivano a Gaza non potevano credere che questa fosse Gaza, perché era così bella, con passeggiate e ristoranti e così via. Hamas ha gestito le cose a modo suo, per esempio in un’occasione bruciando fino alle fondamenta un campo estivo gestito dall’Onu per bambini palestinesi e minacciando di omicidio lo staff perché ritenuto ‘non islamico’. Ma gli standard di vita a Gaza erano comunque elevati per la regione. Non c’erano piscine olimpioniche nello Yemen; nessuna passeggiata pacifica in Sudan. Eppure le autorità di Hamas insistevano contemporaneamente sul fatto che questo posto era sotto ‘assedio’ e che Gaza era bellissima.

Le cose avrebbero potuto andare diversamente dopo che Israele aveva ceduto unilateralmente la Striscia nel 2005, una delle decisioni più difficili e divisive nella storia moderna di Israele. Benjamin Netanyahu si dimise da ministro delle Finanze nel governo di Ariel Sharon per questo. Il territorio (che in precedenza apparteneva all’Egitto) era stato conquistato da Israele durante la guerra del 1967. Da allora, sorvegliarlo è stato un continuo grattacapo che è costato vite umane, al punto che il governo israeliano, nonostante le preoccupazioni su cosa sarebbe potuta diventare una Gaza indipendente, ha scelto di andarsene. Così il territorio, con la sua infrastruttura che includeva serre per lavori agricoli, fu consegnato all’Autorità nazionale palestinese, dominata dal partito politico Fatah. L’anno seguente, il 2006, sotto la pressione degli Stati Uniti, si sono svolte le elezioni in cui le forze di Hamas sostenute dall’Iran hanno sconfitto Fatah in modo convincente, quindi hanno consolidato la loro presa sul potere assassinando funzionari di Fatah a Gaza. Decine di palestinesi sono stati giustiziati per strada, gettati da alti edifici, colpiti alla schiena e in alcuni casi i loro corpi sono stati trascinati per le strade legati al retro di motociclette guidate da esultanti militanti di Hamas. Da quel giorno in poi, non ci sono state altre elezioni a Gaza.

I soldi, però, sono piovuti nel territorio. Per quasi due decenni i contribuenti in Europa e Nord America hanno dato miliardi tramite aiuti diretti e tramite programmi di aiuti internazionali. Senza eccezioni, sono finiti nelle mani di Hamas. Tutto ciò che arrivava, dal più umile camioncino di cibo alla più grande valigia di contanti, andava direttamente a loro. Per anni gli israeliani hanno avvertito il mondo esterno che l’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso, attraverso la quale passava gran parte del denaro, faceva parte della rete di Hamas, ma sono stati ignorati. Sembrava che ai governi occidentali non importasse dove andassero a finire i soldi a Gaza, purché continuassero a inviarli. All’inizio della guerra del 2023, la comunità internazionale aveva trasformato ogni leader di Hamas in un miliardario. Si stimava che Ismail Haniyeh, Moussa Abu Marzouk e Khaled Mashal avessero un patrimonio complessivo di circa 8,5 miliardi di sterline. Haniyeh da solo, il leader del politburo di Hamas, valeva più di 3 miliardi di sterline. Mentre affermavano che la loro gente viveva in un campo di concentramento povero, questi leader vivevano in hotel di lusso e attici in Qatar. Ogni dollaro che rubavano era denaro che avrebbe potuto essere utilizzato per migliorare realmente la vita dei palestinesi. Avrebbero potuto persino creare la Singapore sul Mediterraneo che così tante persone speravano quando Gaza fu consegnata ai palestinesi nel 2005, invece di vivere la bella vita a Doha, comprando armi e costruendo tunnel per i terroristi.

All’interno di Gaza, dove sono stato portato dalle Forze di difesa israeliana, ho visitato quei tunnel che Hamas aveva costruito durante i suoi 18 anni al potere. Quando le persone pensano a una rete di tunnel, molti immaginano piccoli buchi di fuga. In effetti, oltre a essere più lunga dell’intera metropolitana di Londra, la rete era anche molto più elaborata. Nelle 140 miglia quadrate di Gaza, Hamas ha costruito più di 350 miglia di tunnel, con circa seimila ingressi. Molti di questi erano nascosti in case civili, moschee, ospedali e altri edifici non militari. Mentre gran parte del mondo dava la colpa a Israele, ho parlato con un ufficiale il cui compito era quello di andare da un edificio all’altro a Gaza alla ricerca di armi e ingressi di tunnel. Americano di nascita, il maggiore ‘Y’ si è recato in Israele subito dopo il 7 ottobre per usare la sua competenza. Ciò che ha visto ha sconvolto persino lui. La stampa internazionale parlava di esplosivi di Hamas trovati all’interno di giocattoli per bambini, ma questo era solo l’inizio. A due mesi dall’inizio della guerra, la sua stima era che ogni due o tre case civili a Gaza contenessero AK-47, granate e lanciarazzi o ingressi di tunnel. Fin dall’inizio, lui e la sua squadra avevano capito dove cercare ogni volta che entravano in una casa civile. Non si preoccupavano più delle stanze principali, delle cucine o della camera dei genitori. Ora andavano direttamente nelle camere dei bambini. Era lì che si trovavano generalmente gli ingressi dei tunnel e le armi, anche sotto le culle. Il maggiore ‘Y’ aveva trovato un lanciarazzi sotto una culla. Mentre in Israele le famiglie costruivano stanze sicure per proteggere i loro figli dai razzi, queste famiglie di Gaza usavano effettivamente le loro famiglie per proteggere i loro razzi. Che si trattasse di scuole, ospedali o moschee, la strategia cinica di Hamas si è rivelata efficace. Ho chiesto al maggiore ‘Y’ perché le truppe israeliane trattassero con sospetto anche le persone che si avvicinavano a loro con bandiere bianche. Mi ha raccontato di come un gruppo di uomini e donne anziani fosse uscito da un edificio sventolando una bandiera bianca. Improvvisamente un terrorista è uscito da loro e ha iniziato a sparare ai soldati. Sapevano che a causa dei civili, gli israeliani non potevano e non volevano rispondere al fuoco. Il maggiore mi ha raccontato di un recente incidente quando la sua unità ha notato una vecchia donna su una sedia a rotelle da sola all’angolo di una strada, ‘che assomigliava a mia nonna’. Mentre si avvicinavano a lei sono stati improvvisamente colpiti da un terrorista di Hamas che giaceva a terra sotto la sedia a rotelle.

La guerra a Gaza è stata resa più difficile non solo dalle tattiche di Hamas, ma anche dalle tattiche usate dagli israeliani in risposta. Il metodo di guerra israeliano consisteva nel lanciare volantini, prendere il controllo di canali radiofonici e televisivi e inviare milioni di messaggi di testo per avvertire i residenti quando un edificio stava per essere colpito. Un soldato delle forze speciali il cui lavoro prevedeva il salvataggio di ostaggi ha detto che in diverse occasioni si è imbattuto in luoghi in cui erano stati recentemente tenuti ostaggi israeliani. Sapeva che erano stati lì perché aveva trovato le magliette delle persone dei kibbutz e aveva visto le gabbie in cui erano stati tenuti, oltre alle manette. Mi ha detto: ‘Ci siamo sempre sentiti un passo indietro. Perché continuavamo a dire in anticipo ai cittadini di Gaza quando saremmo arrivati’. Stavano anche perdendo la battaglia per i cuori e le menti in tutto il mondo, mentre si moltiplicavano le affermazioni secondo cui gli israeliani stavano commettendo un genocidio a Gaza. E il mondo sembrava pronto a credere a ogni affermazione che presentasse Israele nella peggiore luce possibile. Era così da anni. Fai notare che Israele è una democrazia liberale, una rarità in medio oriente, con tutti i vantaggi e le complessità che ciò comporta e ti verrà detto che stai giustificando il ‘genocidio’ e distogliendo l’attenzione dalla difficile situazione dei palestinesi”.

(Traduzione di Giulio Meotti)