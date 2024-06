La tragica lezione del 7 ottobre

Il giurista Eugene Kontorovich spiega che il terrorismo paga se vuoi avere uno stato

"Il macabro raid terroristico di Hamas del 7 ottobre si è rivelato l’atto di maggior successo ai fini del sostegno alla causa palestinese – non tra gli elettori israeliani o americani, ovviamente, ma tra i principali politici democratici e le loro controparti in tutto il mondo occidentale”, scrive sul magazine Tablet Eugene Kontorovich, professore presso la Antonin Scalia Law School della George Mason University.

“Si sarebbe potuto pensare che una campagna di uccisioni, torture, stupri e prese di ostaggi sarebbe stata squalificante per un movimento di indipendenza nazionale. Ma a Washington, i continui crimini di Hamas hanno fatto sì che gran parte del peso del governo americano venisse esercitato nel portare avanti la causa dello stato palestinese e il suo correlato, la punizione e la demonizzazione dello stato ebraico. Mesi di sostegno degli Stati Uniti alla causa nazionale palestinese hanno prodotto ottimi risultati per la diplomazia palestinese. Mentre meno di due anni fa, in un incontro con il presidente Mahmoud Abbas, il presidente Biden aveva dichiarato che ‘il terreno non è maturo’ per riprendere i negoziati tra Ramallah e Gerusalemme, i massacri del 7 ottobre hanno fatto cambiare idea a Biden – e hanno fatto sì che l’istituzione, con la massima rapidità, di uno stato palestinese diventasse una priorità centrale della politica statunitense in medio oriente. Dal 7 ottobre, quattro paesi hanno riconosciuto lo ‘Stato di Palestina’, e tre stati europei hanno manifestato la loro intenzione di farlo a breve. Si tratta di più riconoscimenti di quanti l’Autorità palestinese abbia ottenuto nell’intero ultimo decennio (in particolare, solo un paese si è mosso per riconoscere lo stato palestinese durante l’Amministrazione Trump). (…)

Lunedì 20 maggio la Corte penale internazionale ha accusato il primo ministro e il ministro della Difesa israeliani di aver commesso crimini di guerra, mettendoli sullo stesso piano del leader terrorista di Hamas, Yahya Sinwar: un enorme colpo diplomatico per il gruppo terroristico che crea un’equivalenza morale con Israele. Nel novembre 2019, l’allora segretario di stato Mike Pompeo ha chiarito che gli Stati Uniti non consideravano gli ebrei residenti in Giudea e Samaria (‘coloni della Cisgiordania’, come vengono chiamati) come una violazione del diritto internazionale; due mesi dopo ‘rinnegò’ il cosiddetto Memorandum Hansell del 1978, che utilizzava un ragionamento legale traballante per dichiarare illegittime le comunità ebraiche nel cuore storico ebraico. Nel giugno 2023, il Dipartimento di stato ha diffuso linee guida di politica estera alle agenzie competenti ponendo fine alla cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale con le istituzioni israeliane in Giudea e Samaria, a Gerusalemme est e sulle alture di Golan, anche se ha sostenuto di non aver ripristinato il promemoria Hansell. Lo scorso febbraio, tuttavia, l’Amministrazione ha lasciato tutto in sospeso. Senza preoccuparsi di presentare alcuna analisi giuridica, il segretario di stato Blinken ha dichiarato che le comunità ebraiche nelle aree che avevano subito la pulizia etnica da parte della Giordania dopo il 1948 erano illegali (‘incompatibili con il diritto internazionale’), andando oltre persino l’Amministrazione Obama, che aveva utilizzato l’epiteto minore ‘illegittimo’.

Il mese scorso, l’Amministrazione ha indicato che potrebbe richiedere che i prodotti fabbricati in Israele dalla Giudea e dalla Samaria non siano più etichettati come ‘Made in Israel’. Due anni fa, il cosiddetto Movimento per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni (Bds), una campagna condotta da attivisti di una rete di ong anti israeliane, è stato dichiarato morto. Nei vent’anni trascorsi da quando è stato inventato durante una riunione delle Nazioni Unite a Durban, in Sud Africa, il Bds ha fatto molto rumore ma ha ottenuto poche vittorie al di fuori delle associazioni accademiche minori. In effetti, 36 stati hanno approvato leggi che considerano il boicottaggio di Israele come un ostacolo e una discriminazione. Anche il gelato di Ben & Jerry’s ha dovuto rinunciare al boicottaggio di Israele un paio di anni fa. Nei campus universitari, roccaforti del Partito Democratico, i professori e gli artisti israeliani descrivono un boicottaggio accademico di fatto diffuso e crescente. Il boicottaggio di Israele e l’abbandono degli investimenti in Israele sono le richieste fondamentali degli attivisti che hanno preso il controllo dei campus universitari questa primavera. Temendo una reazione negativa da parte dei donatori e un’esposizione legale, nessuna università ha ancora fatto il passo di disinvestire da Israele, anche se alcune hanno rilasciato dichiarazioni serie in questa direzione.

La recente ondata di proteste nei campus universitari è l’immagine speculare interna della politica estera dell’Amministrazione: che si tratti di oscurare gli attacchi dei palestinesi contro gli ebrei in Giudea e Samaria per aumentare i numeri della cosiddetta ‘violenza dei coloni’, o di versare centinaia di milioni di dollari dei contribuenti a Gaza, controllata da Hamas, o all’Autorità Palestinese che sovvenziona il terrorismo, il filo conduttore della politica statunitense è costante: la violenza e il terrorismo palestinese vengono premiati.

Portando questa perversione alla sua logica conclusione, l’Amministrazione Usa si è anche mossa per punire l’esercito israeliano e ridurre la sua capacità di combattere il terrorismo. Ad aprile, l’Amministrazione era pronta a sanzionare il battaglione Netzach Yehuda, ritirandosi solo dopo una forte reazione sia in patria che da parte dei suoi alleati in Israele. Imperterrita, l’Amministrazione ha concluso il mese sospendendo le spedizioni di munizioni verso Israele. Questa straordinaria serie di successi per la causa palestinese richiede una spiegazione. Certamente i palestinesi non si sono avvicinati a ciò che è necessario per ottenere uno stato. La primavera del successo politico palestinese non è arrivata da nessuna delle cose incoraggiate da precedenti iniziative diplomatiche come gli Accordi di Oslo: la rinuncia al terrore, il riconoscimento pieno e interno della legittimità di Israele, le riforme democratiche o la revoca delle politiche antiebraiche. Ciò che lo schema degli ultimi otto mesi ha trasmesso ai palestinesi e ai loro protettori iraniani è che un massacro di ebrei è il modo più sicuro per ottenere più di ciò che vogliono.

Omicidi del tipo più sfrenato e barbaro, stupri e torture, rapimenti di massa di civili, dai neonati ai sopravvissuti all’Olocausto, e continui maltrattamenti, sfruttamento ed esecuzione di ostaggi. Questo, combinato con un cinico sfruttamento della propria popolazione, risulta essere la ricetta per portare avanti le richieste politiche palestinesi. (…)

A dire il vero, il fenomeno non è nuovo. Il tentativo del movimento nazionale palestinese di attirare l’attenzione globale negli anni 70 si basava interamente sul terrorismo, inclusa la serie di dirottamenti di aerei di linea civili. Ma almeno negli anni 70, c’era l’illusione che il terrorismo fosse semplicemente un modo per attirare l’attenzione su richieste politiche che sicuramente si sarebbero attenuate nel tempo, se messe in contatto duraturo con la realtà. Eppure si scopre che è vero il contrario. E’ allora che la loro violenza è diventata barbarica e sadica, ed era legata a un programma politico apertamente eliminazionista, per il quale i palestinesi hanno ottenuto il più ampio sostegno delle élite. Vale la pena notare qui che l’attrazione dei progressisti occidentali è piuttosto specifica. La varietà Isis o al-Qaeda, ad esempio, non ha portato le élite progressiste a sostenere le loro agende politiche o a riconoscere i loro pseudo-stati. Piuttosto, questo entusiasmo è riservato a colpevoli specifici: l’Iran e i palestinesi. La lezione per gli aspiranti gruppi terroristici etnico-religiosi, quindi, non è che otterrebbero il riconoscimento se solo riuscissero a eguagliare l’atrocità del 7 ottobre. Uiguri e curdi: non provateci a casa vostra. Se non fai parte dell’Irgc, di un rappresentante iraniano o di un gruppo palestinese, non preoccuparti di presentare domanda.

Il rovescio della medaglia di questa equazione è ancora più osceno. Washington premia il terrorismo iraniano e palestinese con il nome di ‘de-escalation’. Vale a dire, l’Iran e i palestinesi possono avere la loro torta e mangiarla anche loro: la loro barbarie fa avanzare la loro agenda, e ogni tentativo di ritorsione contro di loro è condannato e limitato. Il che ci porta al nocciolo della questione, vale a dire ciò che l’Iran, Hezbollah e i gruppi terroristici palestinesi hanno tutti in comune tra loro e non con l’Isis. Di per sé, l’identità specifica degli autori di violenza raccapricciante non spiega la difesa occidentale a loro favore. Ciò si spiega solo con l’identità specifica delle vittime: ebrei. Questo è il filo conduttore che lega il sostegno alla barbarie palestinese all’estero e alle folle antisemite in patria. Questo ci porta al programma diplomatico dell’Amministrazione Biden, che mira ad avviare il conto alla rovescia per uno stato palestinese in tempo per prendersene il merito a novembre. I sostenitori dello stato palestinese sostengono da tempo che se un tale stato dovesse attaccare Israele, la comunità internazionale sosterrebbe azioni israeliane decisive per neutralizzare la minaccia. Ma la risposta degli Stati Uniti all’attacco del 7 ottobre da Gaza, così come ai successivi attacchi da parte del Libano e dell’Iran, che sono due stati, dimostra il contrario. Le atrocità che uno stato palestinese potrebbe infliggere a uno stato di Israele ridotto ai confini del 1949 farebbero sembrare il 7 ottobre una rissa da bar. L’attuale atteggiamento internazionale guidato dagli Stati Uniti mostra in modo abbastanza definitivo che Israele dovrà affrontare pressioni per fare ancora più concessioni territoriali e di sicurezza, fino a quando lo stato ebraico non esisterà più. Questo è stato l’obiettivo esplicito del movimento nazionale palestinese sin dal suo inizio, e rimane tale anche oggi”.

(Traduzione di Giulio Meotti)