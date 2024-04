Se l'occidente scarica Israele. La nostra confusione morale è pericolosa e suicida

Anche senza un cessate il fuoco completo, è solo questione di tempo prima che Hamas ripeta le atrocità del 7 ottobre. Tutto prima o poi finisce, ma non tutto finisce in fallimento. In occidente possiamo scegliere se lasciar crollare la nostra visione morale. Parla Ayaan Hirsi Ali

Quando e perché la vita americana è diventata così grossolana, amorale e ingovernabile?”, si domanda Ayaan Hirsi Ali su Unherd in un articolo tratto dalla sua lectio per il Premio Russell Kirk. “Nel suo classico saggio del 1993, ‘Defining Deviancy Down’, il defunto senatore Daniel Patrick Moynihan ha offerto una spiegazione semantica. Ha concluso che, poiché la quantità di comportamenti devianti è aumentata oltre i livelli che la comunità può ‘permettersi di riconoscere’, abbiamo ridefinito la devianza in modo da esentare comportamenti che eravamo abituati a stigmatizzare, alzando allo stesso tempo silenziosamente il livello ‘normale’ nelle categorie in cui il comportamento è ora anormale rispetto a qualsiasi standard precedente. Le ragioni dietro questo, ha detto, erano l’altruismo, l’opportunismo e la negazione – ma il risultato è stato lo stesso: l’accettazione della patologia mentale, delle famiglie distrutte e del crimine come un dato di fatto della vita. In quella stessa estate,

Come ogni lunedì, oggi nel Foglio c'è Un Foglio Internazionale, l'inserto con segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere, a cura di Giulio Meotti

Charles Krauthammer rispose al senatore Moynihan con un discorso all’American Enterprise Institute. Ha riconosciuto il punto del senatore Moynihan ma ha detto che era solo un lato della storia. La devianza è stata definita per una categoria della società: le classi inferiori e le comunità nere. Per le classi medie, che sono prevalentemente bianche, è vero il contrario. La devianza è stata infatti definita, stigmatizzando e criminalizzando comportamenti prima considerati normali. In altre parole, c’era un doppio standard al lavoro. Ma Krauthammer è andato oltre: secondo lui questo doppio standard ci fa sentire bene. Una società deve sentire che sta controllando le proprie norme combattendo la devianza. E una volta che abbiamo smesso di combatterlo in un settore della società, ci concentriamo su un altro.

Questa patologia sociologica è ormai pervasiva e contribuisce al ‘bigottismo delle basse aspettative’ che fa parte della moderna politica dell’identità. E, poiché la politica estera è sempre più coinvolta nella guerra culturale, questa patologia si è ora estesa a un nuovo terreno. Il risultato è che l’applicazione di doppi standard morali progressisti è ora vista a livello geopolitico, più specificamente nel contesto della guerra in corso tra Israele e Hamas. Abbiamo prodotto un discorso in cui la devianza è definita per gli ebrei e Israele, e in basso per gli arabi e i musulmani. Immediatamente, ad esempio, si è dimenticato che la più grande manifestazione di devianza in questo conflitto proveniva da Hamas. Più di ogni altra cosa, il 7 ottobre ha dimostrato in un solo giorno quanto possa essere rapida la discesa dalla civiltà alla barbarie. Quel giorno, gli stessi atti atroci si manifestarono nel massacro di civili innocenti, disarmati e totalmente impreparati. Erano giovani a un festival musicale, molti dei quali pacifisti. I membri della famiglia sono stati colpiti, pugnalati e mutilati uno di fronte all’altro. Le donne sono state violentate, le case sono state bruciate e gli autori si sono divertiti con i loro atti. Le loro videocamere GoPro erano impostate per registrare, perché sapevano che un vasto pubblico a casa aspettava quel filmato. Seguirono festeggiamenti non solo da parte dei palestinesi ma anche da parte di molti arabi, musulmani e compagni di viaggio nei campus universitari occidentali. In risposta, i massimi amministratori universitari hanno mostrato un livello scioccante di confusione morale. Le tre donne dell’Ivy League non potevano nemmeno trovare il coraggio davanti al Congresso per dire semplicemente: ‘Questo non è quello che siamo. Lo condanniamo’. Ne sono seguite la demonizzazione di Israele per aver intrapreso quello che storicamente è un assedio standard e le incessanti richieste di un cessate il fuoco. E questi appelli sono stati così efficaci che ora i grandi alleati di Israele nel Regno Unito e negli Stati Uniti stanno torcendo il braccio a Israele per farlo cedere.

Ma anche senza la pacificazione di un cessate il fuoco completo, sappiamo benissimo che è solo questione di tempo prima che Hamas e i suoi aiutanti si riorganizzino e ripetano le atrocità del 7 ottobre. Lo sappiamo perché questo è stato il modello di Hamas. Attaccare, provocare una ritorsione, lamentare la sproporzionalità. Quindi acquisisci la simpatia del mondo e negozi il cessate il fuoco, gli aiuti e il tempo per pianificare il prossimo attacco. Ciò è possibile solo a causa di diversi falsi presupposti comuni sulla condotta di questo conflitto, che definiscono tutti la devianza per Israele e per Hamas. Il principale tra questi è che il terrorismo islamico è solo una mostruosa creazione del Frankenstein israeliano. Ci viene spesso detto che se Israele continua a perseguire la sua missione di distruggere Hamas, allora creerà la prossima generazione di islamisti e terroristi, non solo in Medio Oriente ma in tutto il mondo. Di conseguenza, Israele dovrebbe accettare un cessate il fuoco e mantenerlo anche se, come sarebbe certamente il caso, l’altra parte non lo fa. Ma questa ipotesi è chiaramente falsa. La prova schiacciante degli ultimi 75 anni è che l’estremismo islamico non è influenzato da ciò che Israele fa o non fa. Gli estremisti nascono nelle aule scolastiche, nei salotti e nei quartieri dei paesi musulmani e arabi, nelle madrase e nelle moschee, molte delle quali sono dall’altra parte del mondo lontano da Israele.



Ciononostante, ci viene ancora imposto di incolpare Israele per l’islamismo, e i crimini del primo sono spesso personificati dal suo primo ministro. Si è sviluppato il ritornello standard secondo cui le azioni e i fallimenti del primo ministro Benjamin Netanyahu sono stati la causa dei selvaggi attacchi di Hamas. Ma qualunque sia la verità dietro il ritratto di Netanyahu come il mostro belligerante, intransigente, che mina la democrazia, il luogo comune sposta l’attenzione dalla questione centrale, che è la belligerante e intransigente intransigenza palestinese sostenuta dalla Repubblica islamica dell’Iran. Dal 1947, gli arabi sono rimasti fermi nella loro determinazione ad eliminare lo stato di Israele, in parte impedendo la pace. I falliti tentativi di pace nel 1973, 1993, 1995, 1998, 2000 e 2008 sono stati tutta colpa di Netanyahu? Non è stata coinvolta alcuna agenzia araba? Prendiamo gli Accordi di Oslo e il loro seguito a Camp David nel 2000. Quando il Primo Ministro Yitzhak Rabin offrì ‘un’entità palestinese separata senza uno Stato’ e un accordo tra Israele e l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, il leader dell’Olp Yasser Arafat abbandonò i negoziati. Allo stesso modo, ci viene spesso detto che la classica dinamica umana di guerra e pace non si applica a questo conflitto. La dinamica standard è che il vincitore prende tutto affinché possa verificarsi una pace duratura. Ma questa logica non è mai stata applicata al conflitto israelo-palestinese.

Fino al 1967 era in corso un conflitto chiamato guerra arabo-israeliana. E Israele vinse quella guerra, sconfiggendo i paesi arabi nel 1967, e poi di nuovo sei anni dopo. Solo a quel punto il suo nome venne cambiato in conflitto israelo-palestinese e i territori che Israele aveva acquisito per difendersi dall’aggressione furono dichiarati ‘occupati’ e quindi illegittimi. In guerra, se non c’è un vincitore e non vige alcuna tregua, la pace non potrà mai prevalere. In mezzo a questa confusione morale, però, ci sono raggi di speranza. A poche ore dal massacro del 7 ottobre, il regime marocchino ha condannato la violenza contro i civili. Gli Emirati Arabi Uniti hanno definito l’evento ‘barbaro e atroce’ e hanno chiesto ad Hamas di rilasciare immediatamente gli ostaggi. Questo non è niente e dimostra che una fonte di marciume – i fondi del Golfo per l’indottrinamento dei bambini palestinesi – potrebbe un giorno esaurirsi.

Gli Stati Uniti dovrebbero contribuire a questo processo applicando gli stessi standard di condotta ai musulmani e agli ebrei, gli stessi standard di governo alle nazioni arabe, all’Iran e a Israele. Regimi come quello degli Emirati Arabi Uniti hanno bisogno di essere aiutati e ricompensati. Al contrario, quando gli stati arabi promuovono il culto della morte dell’Islam politico, devono essere condannati ed evitati. Tutto prima o poi finisce, ma non tutte le cose finiscono con un fallimento. In occidente possiamo scegliere se sostenere il nostro punto di vista morale o lasciarlo crollare. Ma così facendo dovremmo riconoscere che ogni abbassamento degli standard volto a placare gli estremisti arabi e musulmani è razzismo mascherato da compassione e disprezzo mascherato da gentilezza. E’ confusione morale, è pericolosa e suicida”.

(Traduzione di Giulio Meotti)