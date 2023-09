La secolarizzazione ha reso tutti più poveri di spirito

Da un sondaggio commissionato dal Times tra i componenti del clero anglicano è emerso che due terzi di loro credono che l’Inghilterra non sia più un paese cristiano” scrive Juliet Samuel. “Una certa corrente dell’opinione liberal è capace di rispondere a queste informazioni con un compiaciuto ‘Bene!’, come un adolescente che svela a tavola un’opinione controversa. La religione, sosterranno, non è altro che una forza di conflitto, ignoranza e pregiudizio, e se la discussione continua, rischieresti di rimanere coinvolto in una narrazione non particolarmente illuminante sulle devastanti guerre di religione dell’Europa. Questa è la lunga ombra proiettata dalla generazione di John Lennon. Da quando esistono le società, esistono le religioni; infatti, nella maggior parte delle società complesse, la religione è stata un principio organizzativo primario. E non è che le società post-religiose, come la Cina maoista o la Russia sovietica, si siano coperte di gloria. Il fattore comune del male e dello sfruttamento non è la religione, ma l’umanità. Permettetemi quindi di rattristarmi per l’inesorabile secolarizzazione di questo paese.

