“La mutazione del conflitto in una  guerra globale è un rischio reale”

Per Michel Duclos, , consigliere presso l’Institut Montaigne, il sistema di sicurezza allestito nel 1945 è ormai a brandelli. E Kyiv deve avere i mezzi per costringere Putin al negoziato, scrive il Monde (10/3)

"A distanza di un anno dall’aggressione russa, la mutazione di una guerra confinata all’Europa in un conflitto più globale è un rischio sempre più reale” scrive Michel Duclos, consigliere presso l’Institut Montaigne, think tank liberale. “Non si può dunque escludere che la Cina, la quale vuole evitare una sconfitta al suo alleato, possa rivedere la sua autolimitazione in materia di sostegno militare alla Russia”. Il segretario di stato americano, Antony Blinken – continua Duclos – ha già denunciato i piani di Pechino in questo senso. Se la Cina decidesse di consegnare delle “armi letali” a Mosca, il volto dei combattimenti in Ucraina potrebbe cambiare, ma soprattutto ci sarebbero delle sanzioni americane contro Pechino, che inasprirebbero le tensioni, già forti, tra i due paesi.