Fine delle criptomonete?

Sam Bankman-Fried non legge libri. Come ha spiegato in un ritratto sul sito di Sequoia Capital (che dovrà essere un testo obbligatorio nei corsi di giornalismo in futuro), "io non leggerei mai un libro". "Sono molto scettico verso i libri", ha aggiunto. "Non voglio dire che non vale la pena leggere alcun libro, ma in realtà credo qualcosa di molto simile". Questo errore non è irrimediabile perché Bankman-Fried (anche noto come SBF, ndt), il fondatore di FTX, la piattaforma per scambiare criptovalute oggi defunta, probabilmente avrà molto tempo per leggere”. Così inizia l’articolo su Bloomberg di Niall Ferguson – da sempre scettico su Bankman-Fried – sull’ascesa e la caduta di FTX e del suo fondatore. Lo storico di Stanford ha osservato il giovane imprenditore tech a una conferenza ed è rimasto colpito da due elementi: un tic per cui agita costantemente il ginocchio, e la tendenza a usare una parolaccia in ogni frase. All’epoca SBF valeva svariati miliardi di dollari; questa cifra è scesa a “zero dollari e un probabile mandato di arresto” molto rapidamente. “Molte persone che hanno affidato i loro soldi a SBF non li vedranno mai più. Forse credevano che le loro criptovalute fossero in un forziere. Ma il cripto era in una cripta”.

