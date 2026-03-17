Hollywood non premia ancora l'AI, ma premia un cinema in cui  è già entrata

Non sul palco, ma dietro le quinte: l’intelligenza artificiale ha vinto il diritto di stare nel cinema, senza rubare la firma

La cosa più interessante della notte degli Oscar non è stata una provocazione sull’intelligenza artificiale, né una polemica da social, né la solita paura apocalittica sulle macchine che rubano il mestiere agli esseri umani. La cosa più interessante è stata più semplice, e per questo più seria: guardando i film che hanno vinto, si capisce benissimo dove Hollywood stia andando.

Testo realizzato con AI

L’Academy, formalmente, ha scelto una linea prudente ma chiarissima: l’AI è ammessa come strumento, non come autore; il suo uso non aiuta e non penalizza un film, mentre il riconoscimento resta saldamente umano. E’ una formula apparentemente neutra, ma in realtà molto eloquente: significa che Hollywood non considera più l’intelligenza artificiale un corpo estraneo, bensì una parte possibile della filiera creativa. E allora la domanda giusta, dopo la cerimonia di ieri, non è “l’AI ha vinto un Oscar?”. La domanda giusta è: in quali Oscar si vede meglio il mondo nuovo in cui l’AI sta entrando?

Si vede, per esempio, nel trionfo di Una battaglia dopo l’altra. Il film di Paul Thomas Anderson ha vinto miglior film, miglior regia, miglior montaggio, miglior sceneggiatura non originale, miglior casting e miglior attore non protagonista. Non è un dettaglio: tra questi premi ce ne sono almeno tre – montaggio, casting e adattamento della scrittura – che oggi si trovano esattamente nel punto in cui l’AI sta cominciando a incidere di più. Non perché l’algoritmo sostituisca il montatore o il regista, ma perché entra nel lavoro preparatorio, nella gestione del materiale, nella ricerca di alternative, nell’analisi delle possibilità narrative.

Il montaggio, in particolare, è il luogo perfetto per capire il cambiamento. Un tempo era l’arte quasi invisibile di chi trovava il ritmo dentro il caos del girato. Oggi resta questo, ma con un assistente in più: software capaci di ordinare enormi quantità di materiale, riconoscere volti, battute, ambienti, errori di continuità, proporre tagli preliminari, semplificare un lavoro che prima divorava settimane. Il premio a Una battaglia dopo l’altra non certifica che quel film sia “figlio dell’AI”; certifica però che Hollywood sta premiando un cinema che si produce già dentro questo nuovo ecosistema.

Si vede anche in Frankenstein, che ha vinto costumi, trucco e acconciatura, scenografia. A prima vista sembrano i premi più artigianali, quelli più lontani dall’automazione. E invece sono proprio i reparti in cui l’intelligenza artificiale sta diventando più utile come supporto progettuale: visualizzazioni preliminari, simulazioni di ambienti, varianti rapide di look, test di resa, costruzione digitale delle reference. Il paradosso è questo: l’AI non sta rendendo Hollywood meno materiale; la sta rendendo più veloce nel decidere come deve apparire la materia.

Poi c’è Avatar: Fuoco e cenere, che ha vinto gli effetti speciali. Qui il discorso diventa ancora più evidente. L’AI non coincide con gli effetti visivi, ma il confine tra VFX tradizionale e strumenti generativi o assistivi è sempre più sottile. E non a caso, quando si parla dentro l’industria dell’impatto dell’AI, sono proprio i reparti visivi a considerarla già oggi una questione concreta di workflow, tempi, competenze, competitività. Lo stesso ceo dell’Academy, Bill Kramer, ha spiegato che le diverse branche dell’industria percepiscono l’AI in modo diverso: per i reparti tecnici è già, molto più che per altri, una realtà di lavoro.

Anche I peccatori, che ha vinto miglior attore, miglior sceneggiatura originale, fotografia e colonna sonora, racconta qualcosa. Non nel senso grossolano per cui bisognerebbe insinuare che una grande interpretazione o una grande scrittura siano artificiali. Al contrario. Proprio il successo di un film così dice che Hollywood continua a premiare la centralità umana: il volto, la voce, il corpo, il gesto. Ma attorno a quel centro umano si moltiplicano strumenti nuovi. La fotografia digitale, la postproduzione sonora, l’organizzazione del lavoro creativo, la rifinitura di dettagli visivi e sonori: l’AI non firma l’opera, ma sempre più spesso contribuisce a renderla più precisa, più rapida, più rifinita.

Il vero cambiamento, insomma, non è che Hollywood abbia smesso di credere negli autori. E’ che ha smesso di pensare che l’uso dell’AI tolga automaticamente dignità all’autore. Questo è il punto decisivo. Fino a poco fa l’intelligenza artificiale era raccontata soprattutto come una minaccia: gli scioperi del 2023 l’avevano trasformata nel simbolo della paura di essere sostituiti. Oggi quella paura resta, ma convive con un’altra realtà: il settore si sta formando, si sta adattando, sta imparando a usare questi strumenti come parte di una nuova alfabetizzazione professionale. Reuters ha raccontato di scuole specializzate che hanno già formato migliaia di professionisti del cinema e della pubblicità proprio su questo.

Per questo, se si vuole dare una risposta onesta alla domanda “quanto ha vinto l’intelligenza artificiale agli Oscar di ieri?”, la risposta è questa: ha vinto poco sul palco e molto dietro le quinte. Non ha battuto Paul Thomas Anderson, non ha battuto Jessie Buckley, non ha battuto Michael B. Jordan. Ma ha vinto il diritto a stare nello stesso film di tutti loro.

Ed è una vittoria più profonda di quanto sembri. Perché Hollywood, che per decenni ha immaginato l’AI come un mostro da sceneggiatura, ha cominciato finalmente a trattarla per ciò che sta diventando davvero: non un regista, non un attore, non un poeta, ma un pezzo sempre meno evitabile dell’infrastruttura del cinema contemporaneo.