Obiezioni alle obiezioni sulla riforma della Giustizia

Le critiche più diffuse non reggono. Come funziona il Csm, chi sceglie i membri laici e perché il sorteggio non è lo scandalo che raccontano

Nel dibattito sul referendum sulla giustizia si stanno moltiplicando le obiezioni. E’ normale: ogni riforma della giustizia, in Italia, scatena passioni ideologiche molto forti. Il problema non sono le critiche. Il problema è quando le critiche si basano su argomenti che suonano convincenti ma non reggono a un controllo dei fatti.

Testo realizzato con AI

Prendiamo una delle obiezioni più diffuse: l’idea che i membri laici del Consiglio superiore della magistratura verrebbero scelti dal governo e quindi finirebbero sotto il controllo dell’esecutivo. E’ semplicemente falso. La Costituzione stabilisce che i membri laici del Csm siano eletti dal Parlamento con maggioranza qualificata. Questo significa che non basta la maggioranza politica del momento: servono voti più ampi, che inevitabilmente coinvolgono anche l’opposizione. E’ una garanzia istituzionale pensata proprio per evitare che il Csm diventi il braccio di una sola parte politica. C’è poi una seconda obiezione che circola spesso: la riforma ridurrebbe il peso dei magistrati dentro il Csm. Anche questa è una rappresentazione fuorviante. La proporzione tra membri togati e membri laici non cambia: due terzi restano magistrati eletti dai magistrati e un terzo resta composto da membri laici scelti dal Parlamento. Parlare di “presa di controllo della politica sulla magistratura” non è quindi una descrizione realistica del meccanismo previsto. Un terzo argomento molto diffuso riguarda invece la questione del sorteggio. Secondo alcuni critici sarebbe uno scandalo che i magistrati incaricati di occuparsi delle carriere dei colleghi possano essere scelti attraverso un’estrazione a sorte. Qui la domanda da porsi è molto semplice: perché? Se un magistrato ha superato un concorso pubblico durissimo, che lo rende idoneo a prendere decisioni capaci di limitare la libertà dei cittadini, è difficile sostenere che non sia idoneo a partecipare alla gestione delle carriere dei colleghi.

Il sorteggio, inoltre, non avviene nel vuoto. Avviene dentro una platea qualificata: quella dei magistrati che possiedono i requisiti per far parte dell’organo di autogoverno. Non si estraggono nomi da un elenco casuale di cittadini, ma da un corpo professionale che ha già superato selezioni rigorose. E qui emerge un altro paradosso. Nessuno si scandalizza quando il Tribunale dei ministri viene formato attraverso un meccanismo di sorteggio tra magistrati del distretto competente. Quando però si propone un meccanismo simile per limitare il peso delle correnti nella gestione delle carriere dei magistrati, improvvisamente diventa uno scandalo. Si può discutere sulle soluzioni, naturalmente. Ma sostenere che qualsiasi tentativo di riforma rappresenti un attacco alla magistratura significa confondere due cose diverse: l’indipendenza della giustizia e l’intangibilità delle sue istituzioni.