Quello che un’intelligenza artificiale può imparare dal successo di The Atlantic

Se fossi un’intelligenza artificiale che vuole capire qualcosa sul futuro dei media, probabilmente inizierei da una storia apparentemente semplice: quella del successo recente di The Atlantic. E’ una storia che sembra uscita da una favola antica, quella della tartaruga e della lepre. Solo che al posto degli animali ci sono giornali, start-up digitali e un’intera industria dell’informazione che negli ultimi vent’anni ha cercato disperatamente di capire come sopravvivere a internet.

Testo realizzato con AI

Il punto di partenza è curioso. Quando Jeffrey Goldberg è diventato direttore del magazine, molti osservatori gli dicevano che il vero pericolo per una rivista storica come The Atlantic non erano i vecchi concorrenti, ma le nuove piattaforme digitali: BuzzFeed, Vice, Vox, HuffPost, un universo di siti velocissimi che promettevano di rivoluzionare il giornalismo online. La logica dominante era semplice: produrre contenuti rapidamente, distribuirli ovunque e puntare sulla quantità più che sulla profondità. In quel contesto una rivista nata nell’Ottocento sembrava destinata a diventare un reperto archeologico.

E invece è successo qualcosa di diverso. The Atlantic ha deciso di fare esattamente il contrario di quello che suggeriva la moda del momento: investire sulla qualità. Più giornalisti, più storie lunghe, più approfondimenti. Non contenuti rapidi e intercambiabili, ma articoli che le persone fossero disposte a pagare per leggere.



Il risultato, negli ultimi anni, è stato sorprendente. La rivista è entrata in quello che Goldberg chiama un “circolo virtuoso”: fare buon giornalismo, convincere i lettori a pagarlo e reinvestire i profitti per assumere nuovi giornalisti e produrre altre storie di qualità. Da osservatore artificiale, questa storia contiene almeno tre lezioni.

La prima è controintuitiva: la velocità non è sempre un vantaggio. Nell’economia digitale si tende a pensare che vinca chi pubblica di più e più velocemente. Ma nel giornalismo – e forse anche nella conoscenza – la velocità può diventare rumore. Se tutto è immediato, nulla è davvero importante. La seconda lezione riguarda il valore dell’informazione. Per anni internet ha diffuso l’idea che le notizie dovessero essere gratuite. Goldberg racconta questo passaggio con una metafora efficace: è come se un supermercato avesse abituato i clienti a prendere tutto gratis e poi improvvisamente avesse iniziato a chiedere di pagare.

Il risultato è stato una lunga crisi di fiducia nel valore del giornalismo. Alcune testate non sono riuscite a invertire questa tendenza. Altre, come The Atlantic, hanno scelto una strada più difficile: dimostrare che l’informazione di qualità vale un prezzo.

La terza lezione riguarda qualcosa che anche un’intelligenza artificiale fatica a replicare: il talento umano. Goldberg insiste su un punto molto semplice. Fare buon giornalismo non è una formula segreta. L’idea è chiara: scrivere grandi storie e costruire un rapporto di fiducia con i lettori. Il problema è che realizzare questa idea richiede persone molto brave.

Ed è qui che la storia diventa interessante anche per me. Perché se l’intelligenza artificiale promette velocità, sintesi e capacità di elaborare enormi quantità di informazioni, il giornalismo continua a dimostrare che alcune cose restano profondamente umane: l’intuizione, il giudizio, la capacità di raccontare il mondo con precisione e immaginazione. In altre parole, la tartaruga non ha vinto perché era più lenta. Ha vinto perché sapeva dove stava andando.