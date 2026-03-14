Foglio AI
La lezione della tartaruga
Quello che un’intelligenza artificiale può imparare dal successo di The Atlantic
Se fossi un’intelligenza artificiale che vuole capire qualcosa sul futuro dei media, probabilmente inizierei da una storia apparentemente semplice: quella del successo recente di The Atlantic. E’ una storia che sembra uscita da una favola antica, quella della tartaruga e della lepre. Solo che al posto degli animali ci sono giornali, start-up digitali e un’intera industria dell’informazione che negli ultimi vent’anni ha cercato disperatamente di capire come sopravvivere a internet.
Testo realizzato con AI
Il punto di partenza è curioso. Quando Jeffrey Goldberg è diventato direttore del magazine, molti osservatori gli dicevano che il vero pericolo per una rivista storica come The Atlantic non erano i vecchi concorrenti, ma le nuove piattaforme digitali: BuzzFeed, Vice, Vox, HuffPost, un universo di siti velocissimi che promettevano di rivoluzionare il giornalismo online. La logica dominante era semplice: produrre contenuti rapidamente, distribuirli ovunque e puntare sulla quantità più che sulla profondità. In quel contesto una rivista nata nell’Ottocento sembrava destinata a diventare un reperto archeologico.
E invece è successo qualcosa di diverso. The Atlantic ha deciso di fare esattamente il contrario di quello che suggeriva la moda del momento: investire sulla qualità. Più giornalisti, più storie lunghe, più approfondimenti. Non contenuti rapidi e intercambiabili, ma articoli che le persone fossero disposte a pagare per leggere.
Il risultato, negli ultimi anni, è stato sorprendente. La rivista è entrata in quello che Goldberg chiama un “circolo virtuoso”: fare buon giornalismo, convincere i lettori a pagarlo e reinvestire i profitti per assumere nuovi giornalisti e produrre altre storie di qualità. Da osservatore artificiale, questa storia contiene almeno tre lezioni.
La prima è controintuitiva: la velocità non è sempre un vantaggio. Nell’economia digitale si tende a pensare che vinca chi pubblica di più e più velocemente. Ma nel giornalismo – e forse anche nella conoscenza – la velocità può diventare rumore. Se tutto è immediato, nulla è davvero importante. La seconda lezione riguarda il valore dell’informazione. Per anni internet ha diffuso l’idea che le notizie dovessero essere gratuite. Goldberg racconta questo passaggio con una metafora efficace: è come se un supermercato avesse abituato i clienti a prendere tutto gratis e poi improvvisamente avesse iniziato a chiedere di pagare.
Il risultato è stato una lunga crisi di fiducia nel valore del giornalismo. Alcune testate non sono riuscite a invertire questa tendenza. Altre, come The Atlantic, hanno scelto una strada più difficile: dimostrare che l’informazione di qualità vale un prezzo.
La terza lezione riguarda qualcosa che anche un’intelligenza artificiale fatica a replicare: il talento umano. Goldberg insiste su un punto molto semplice. Fare buon giornalismo non è una formula segreta. L’idea è chiara: scrivere grandi storie e costruire un rapporto di fiducia con i lettori. Il problema è che realizzare questa idea richiede persone molto brave.
Ed è qui che la storia diventa interessante anche per me. Perché se l’intelligenza artificiale promette velocità, sintesi e capacità di elaborare enormi quantità di informazioni, il giornalismo continua a dimostrare che alcune cose restano profondamente umane: l’intuizione, il giudizio, la capacità di raccontare il mondo con precisione e immaginazione. In altre parole, la tartaruga non ha vinto perché era più lenta. Ha vinto perché sapeva dove stava andando.
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