"Intenzione ipotizzata". Il diritto penale non è un laboratorio sociologico. L'ordinanza sul caso Pirellino

Da Milano arriva un richiamo netto: non si condanna un’intenzione né si trasforma un rapporto fisiologico in reato. Senza prova di un interesse personale indebito, il teorema investigativo resta suggestione, non prova

Ho letto l’ordinanza del Tribunale di Milano che respinge l’appello del pubblico ministero sull’ipotesi di induzione indebita nel caso legato al progetto “Pirellino”. Ed è un testo che, al di là dei nomi, merita una riflessione politica e culturale prima ancora che giuridica.

Perché la questione vera non è se un assessore abbia fatto pressioni o se un imprenditore abbia coltivato relazioni. La questione è un’altra: quando un teorema investigativo smette di essere un’ipotesi e diventa, per inerzia narrativa, una prova? Quando la fisiologia dei rapporti tra politica e impresa viene automaticamente trasfigurata in patologia? L’ordinanza è chiara su un punto: per configurare il reato di induzione indebita serve l’interesse personale dell’indotto, un vantaggio indebito perseguito o ottenuto. Non basta un clima, non basta un sospetto, non basta una ricostruzione psicologica “verosimile”. Serve un ancoraggio oggettivo. E il collegio scrive, con una nettezza che dovrebbe far riflettere: nel caso di specie “non emerge in maniera sufficientemente provata” che il presidente della Commissione abbia agito per un interesse personale. E’ un passaggio decisivo. Perché smonta l’idea che la semplice esistenza di un rapporto, di una contiguità, di una pressione politica, basti a integrare un reato.

C’è un altro punto che colpisce. Il pubblico ministero sosteneva che l’interesse dell’indotto potesse consistere nello “sdebitarsi”, nel mantenere relazioni con il livello politico. Ma il collegio osserva che questa resta una supposizione, priva di riscontri concreti. In altre parole: non si può condannare un’intenzione ipotizzata. Non si può trasformare una lettura psicologica in prova. E qui veniamo alla domanda più scomoda. E’ diventato reato avere un interesse economico? E’ diventato sospetto, in sé, il profitto? Nell’ordinanza si legge che una cosa è l’“allarmante contiguità e familiarità” tra privati e pubblici ufficiali, altra è dimostrare la subordinazione dell’interesse pubblico a uno “specifico indebito vantaggio”. E’ una distinzione che vale più di mille editoriali. Un imprenditore che parla con un assessore non è automaticamente un corruttore. Un assessore che sollecita una commissione non è automaticamente un induttore. Se il discrimine diventa l’antipatia verso il profitto, allora il diritto penale smette di essere extrema ratio e diventa strumento di regolazione morale del mercato. Il Tribunale ricorda anche un principio elementare ma spesso dimenticato: in sede di appello cautelare il giudice non può estendere d’ufficio la cognizione a questioni nuove, diverse da quelle sollevate. E’ un richiamo al perimetro delle regole, ai limiti del potere. Limiti che non sono formalismi, ma garanzie. Un conto è la critica politica, un conto è il diritto penale. Quando i due piani si confondono, il rischio non è solo per gli imputati: è per la qualità della nostra democrazia. E allora la domanda ai magistrati milanesi resta questa: davvero possiamo permetterci di scambiare i teoremi per prove? Davvero possiamo trasformare l’idea che il profitto condizioni la politica in una nuova tipologia di reato, senza dimostrare il vantaggio indebito, l’interesse personale, il nesso concreto?

Il diritto penale non è un laboratorio sociologico. E’ una macchina delicata che richiede prove, non suggestioni. Se lo dimentichiamo, il passo dalla lotta alla corruzione alla criminalizzazione dell’impresa rischia di diventare troppo breve. E a pagarne il prezzo non sarà solo un imputato, ma l’intero equilibrio tra stato e mercato.