Dall'America First a “decide e poi spiega”

L’attacco all’Iran e il caso Maduro aprono una frattura fra i trumpiani

La dottrina Trump sta cambiando non perché Trump sia cambiato, ma perché ha smesso di potersi raccontare com’era comodo raccontarsi. Per anni “America First” ha significato: basta avventure, basta moralismi, basta regimi da rovesciare, basta funerali in diretta. “Io fermo le guerre” era la promessa politica più semplice e più potente. Oggi, scrive l’Atlantic, quella promessa entra in collisione con un fatto brutale: Trump ha iniziato una guerra e l’ha fatto in partnership con Israele, parlando perfino di “regime change” in Iran. Il primo cambiamento è interno: non è più scontato che la base segua. Trump ostenta sicurezza (“so cosa vuole Maga meglio di chiunque”) ma l’Atlantic racconta la nascita di un dissenso visibile, rumoroso, “da destra”: Curt Mills parla di guerra “elite-driven” e “deep state”; Marjorie Taylor Greene la ribalta con “always America last”; Erik Prince dice di non vedere coerenza con l’impegno Maga; Tucker Carlson, dopo tre lunghi colloqui alla Casa Bianca, definisce lo strike “disgusting and evil” e pone la domanda tossica: perché prendere ordini da Israele? E’ qui che “America First” smette di essere un cappello e diventa un test di appartenenza. Il secondo cambiamento è metodologico: la dottrina diventa “choc e sorpresa”. L’Atlantic nota che Trump ha venduto poco o nulla al paese prima dell’operazione, accennando appena alla possibilità di conflitto perfino nel discorso sullo Stato dell’Unione.

Il trumpismo nasce come televisione permanente; qui invece sembra guerra fatta a porte chiuse, con i repubblicani costretti a “ricalibrarsi”. Il terzo cambiamento è la gerarchia delle priorità: dall’inflazione ai missili. L’Atlantic insiste su un punto: Trump non ha convinto i suoi che l’avventura estera aiuti il loro problema numero uno, il costo della vita. Se la politica era “gas e spesa”, ora diventa “Golfo, petrolio, ritorsioni”, con prezzi che schizzano e mercati nervosi. E quando la guerra entra nel portafoglio, entra anche nel voto. Infine la dottrina dell’uscita: Trump scopre che deve già cercare un “off-ramp”. Dopo aver parlato agli iraniani come se fosse un invito a “prendervi il paese”, secondo l’Atlantic ha “agreed to talk” con la leadership attuale, segnale di contenimento del danno e di paura della durata. “America First” diventa così una dottrina paradossale: colpire forte, ma sperare di uscire presto; vantarsi del controllo totale, ma temere le crepe nella propria tribù. La dottrina Trump, in sintesi, si sta trasformando da isolazionismo identitario a interventismo intermittente, giustificato a posteriori e misurato sulla tenuta della base. Non è più “niente guerre”: è “guerre brevi, poche bare, e un racconto che regga”. E se non regge, la frattura Maga – che l’Atlantic descrive come già aperta – potrebbe diventare la prima vera opposizione a Trump nata dentro Trump.