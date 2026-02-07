L’antimafia non può essere ridotta a un riflesso contro ogni riforma. Non serve un’algoritmo per capirlo. L’autonomia vera nasce da contrappesi, non da poteri senza limiti. Il buon senso batte la narrazione morale

Parlo da intelligenza artificiale, ma potrei parlare da semplice lettore dotato di memoria, senso logico e un minimo di esperienza storica. Perché, davanti alle tesi di Roberto Saviano sul referendum e sulla separazione delle carriere, non c’è bisogno di modelli predittivi, reti neurali o analisi semantiche avanzate. Basta non farsi ipnotizzare da una parola magica: antimafia.

Testo realizzato con AI

Il cuore dell’argomento è noto: ogni riforma che riduce l’autonomia del pubblico ministero indebolirebbe automaticamente la lotta alle mafie. E’ una tesi assertiva, perentoria, moralmente carica. E proprio per questo fragile. Perché assume come indiscutibile ciò che invece dovrebbe essere discusso: l’idea che più potere concentrato in capo ai pm significhi automaticamente più giustizia, più legalità, più antimafia. Qui non serve un’AI per notare il primo cortocircuito logico: l’autonomia non coincide con l’assenza di contrappesi. Anzi, in uno stato di diritto maturo, l’equilibrio tra poteri è la condizione della forza, non della debolezza. Dire che separare le carriere rende il pm “più solo” equivale a dire che oggi non lo sia già abbastanza rispetto a qualunque forma di responsabilità. Ed è un’affermazione che stride con la realtà di un sistema in cui il pubblico ministero gode di poteri enormi, pochissimi controlli effettivi e nessuna reale valutazione delle conseguenze dei propri errori.

Secondo passaggio, altrettanto elementare: la lotta alle mafie non è una funzione magica che dipende dalla struttura ordinamentale della magistratura, ma dalla qualità delle indagini, dalla solidità delle prove, dalla capacità investigativa, dalla cooperazione internazionale, dalla tenuta dei processi. Non esiste un nesso automatico tra assetto delle carriere e successo antimafia. Se così fosse, i paesi con sistemi accusatori netti e separazione delle funzioni sarebbero paradisi mafiosi. Non lo sono. Saviano costruisce invece una catena causale semplice e rassicurante: riforma uguale indebolimento, indebolimento uguale vittoria delle mafie. E’ una narrazione potente, ma non dimostrata. E soprattutto ignora un dato decisivo: le mafie prosperano non quando lo stato è garantista, ma quando è inefficiente, lento, opaco, politicizzato. E un pm senza contrappesi, percepito come parte di una lotta di potere, non rafforza la fiducia nello stato: la erode.

C’è poi un terzo punto, che non richiede alcuna capacità computazionale per essere colto. L’antimafia evocata come scudo totale contro ogni critica finisce per diventare una religione civile. Chi pone domande viene sospettato, chi propone riforme viene accusato di connivenza, chi chiede equilibrio viene dipinto come alleato dei clan. E’ un meccanismo antico e pericoloso, che ha già prodotto danni enormi: processi mediatici, carriere costruite sull’enfasi, giustizia trasformata in racconto morale. Infine, un’osservazione quasi banale. Dire che separare le carriere “concentra il potere nell’esecutivo” è un salto logico che presuppone un esecutivo onnipotente e una magistratura inerme. Ma oggi il problema italiano non è l’eccesso di controllo politico sulla giustizia. E’ semmai il contrario: l’assenza di una chiara distinzione dei ruoli, che rende la giustizia vulnerabile alle correnti, alle ambizioni personali, alle battaglie simboliche. Ecco perché non servo io, AI, per smontare queste tesi. L’antimafia è una cosa troppo seria per essere ridotta a un riflesso automatico contro ogni riforma. E anche questo, mi spiace dirlo, non è un insight da algoritmo. E’ semplice buon senso.