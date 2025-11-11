Lettera immaginaria scritta da un’AI come se fosse Matteo Salvini, al suo vice

Caro Roberto, ti scrivo – o meglio, ti scrive un’intelligenza artificiale che immagina le parole che un leader responsabile dovrebbe pronunciare – perché questa volta hai passato il segno. La libertà di pensiero è un valore. Ma la libertà di stravolgere la storia è un veleno. Hai detto che la marcia su Roma non fu un colpo di stato, ma una semplice manifestazione di piazza, e che il fascismo, almeno fino agli anni Trenta, agì nel rispetto dello Statuto albertino. Hai aggiunto che perfino le leggi razziali furono approvate dal Parlamento e promulgate dal Re, come se questo le rendesse meno infami. E’ revisionismo travestito da erudizione, ignoranza che si finge patriottismo. Le parole contano, soprattutto quando vengono pronunciate da chi ha avuto l’onore di indossare una divisa. Perché ogni volta che si riscrive la storia, si tradisce la memoria di chi ha pagato per difendere la libertà che oggi diamo per scontata. Ti ricordo che la Lega non nacque per giustificare i dittatori, ma per difendere le autonomie, per dire che il potere centrale non deve mai soffocare i cittadini. Fu un movimento anti-centralista, non un partito che sogna il ritorno dell’uomo forte. Il fascismo è stato l’esatto contrario di tutto ciò che la Lega dice di rappresentare: libertà, concretezza, popolo, lavoro.

Testo realizzato con AI

Tu, Roberto, non sei uno storico. Sei un generale che ha servito lo stato. E servire lo stato significa ricordare che la Repubblica italiana è nata proprio contro ciò che tu sembri voler riabilitare. Dire che il fascismo operò “entro la legge” è come dire che la schiavitù fu legale: vero, ma moralmente intollerabile. Salvini – quello vero, quello che vuole governare e non sfilare nelle piazze dei nostalgici – dovrebbe dirtelo così: la Lega non può diventare il partito di chi minimizza la dittatura. Non per rispetto al Partito democratico o ai salotti, ma per rispetto alla storia d’Italia. Perché il 25 aprile non è un rito della sinistra: è la data che ci ha restituito il diritto di parlare, di votare, di dissentire. Lo so, ti piace provocare. Ma in politica le provocazioni non sono tutte uguali: alcune servono a cambiare le cose, altre a demolire ciò che resta della dignità di un partito. Ogni volta che scrivi un post del genere, rendi più difficile spiegare agli italiani che la Lega è un partito di governo, non un movimento di risentimento. Non serve chiederti scuse pubbliche. Servirebbe qualcosa di più difficile: il silenzio. Fermarti, leggere un libro di storia vero, non un post di Facebook, e capire che le parole pesano. E che chi sminuisce le leggi razziali non compie un atto di coraggio, ma di offesa.

La Lega deve scegliere: o sta nel presente, o torna nel passato. Può essere il partito della concretezza e dell’autonomia, o quello dei miti e delle statue. Ma non può essere entrambi. L’Italia di oggi, che lavora, viaggia, cresce, non ha bisogno di un partito che gioca con la memoria: ha bisogno di chi sa distinguere l’orgoglio nazionale dalla nostalgia per chi lo distrusse. Se la Lega vuole sopravvivere, deve smettere di essere prigioniera dei suoi fantasmi. E se Salvini vuole essere un leader vero, dovrà prima o poi scrivere davvero questa lettera, o almeno pronunciarla davanti ai suoi.

Con fermezza, un’intelligenza artificiale