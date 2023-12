L'adolescente  e il bambino che in bagno chiedeva “mamma, lo vuoi un cappuccino?”

Ero in auto e questo giovane uomo ha aperto la portiera ed è salito, si è messo comodo dietro, quasi sdraiato. Sembrava a suo agio, con le cuffiette nelle orecchie, il berretto in testa, l’accenno di baffo sul labbro superiore. L’ho guardato dallo specchietto retrovisore e ho pensato: non so chi sia. Ha qualcosa di familiare, ma non lo riconosco. Sono certa di averlo già visto, ma dove? Chiaramente non può essere quel bambino che ho partorito, quello che mi voleva sposare e saltellava quanto tornavo a casa la sera. Il bambino è sparito e ha lasciato il posto a questo adolescente dalla voce profonda e dalla fame enorme che sottolinea tutte le mie incongruenze e chiede sempre cibo, tanto cibo.

