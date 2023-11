 Un incubo sul Natale sparito e la permalosità dell'inconscio

Quest’anno, ho deciso, niente Natale. L’ho detto una sera a cena, molto seriamente. Tanto a voi non importa, tanto non mi aiutate mai, tanto l’albero alla fine lo facciamo io e il gatto, tanto il vero Natale è interiore, tanto siete grandi e non mi volete più bene. In modo per nulla vittimistico ho fatto il mio annuncio, mi sono presa la scena, brandendo un cucchiaio. Ho anche premesso, con aria grave: devo dirvi una cosa importante. Volevo sinceramente godermi un po’ l’effetto bomba della notizia, invece soltanto il cane ha guaito, ma lui guaisce sempre, basta incrociare il suo sguardo per sbaglio, e nessun altro ha interrotto quello che stava facendo. Mi hanno guardato brevemente, come si guarda una mosca che sta passando di lì, poi hanno ripreso i loro discorsi. Parlavano di tecniche di sopravvivenza in caso di invasione degli alieni, uno dei loro argomenti preferiti (come barricare la porta, come procacciarsi il cibo, come bruciare i libri per scaldarsi, quale genitore sacrificare per primo alla fame aliena, di solito la madre, come evitare di perdere il wifi) e lo facevano come se io non esistessi, come se non avessi appena dato la notizia più importante dell’anno.

