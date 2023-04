L'assassinio senza movente di una madre. Il male spietato di una bambina

Shul è un concetto buddista: descrive il vuoto lasciato da qualcosa ora assente, quella concavità dolorosa e spiazzante dopo che un quadro, una mano, una casa o una vita intera è stata rimossa per sempre dalla nostra esperienza. Un’identità poi visibile soltanto come ombra; quel pericolante valore dell’esistenza con cui chi resta è obbligato a convivere, perché ogni fingimento allontanerebbe di più ciò che è perduto. Di questo parlano i nove impeccabili racconti di Elizabeth McCracken, raccolti con il titolo Cose dell’altro mondo (Bompiani, traduzione di Giovanna Granato e Alessandro Mari) e che stravolgono e consolano come la migliore Lucia Berlin. Partono dall’equivoco che “una persona morta è un oggetto smarrito. Questo si sa. Eppure continui a cercare quello che ti hanno portato via. Sai – te lo hanno insegnato – che ciò che ti apparteneva non ti verrà mai restituito. Ma sei comunque in credito”. Il vuoto è creato dal male spietato di una bambina, dalla sparizione, in una piccola comunità, di una donna, dall’assassinio senza movente di una premurosa madre di famiglia, da un tradimento o dal rapimento di un ragazzino. Ma circostanze o cause non contano: sono gli occhi rapidi a cogliere i piccoli, spesso comici moti di volontà dei sopravvissuti, i loro sbilenchi ricominciamenti, a trasformare rimpianto e dolore in oggetti maneggevoli, smussati; una conca – shul – in cui entrare e andare oltre. È una lingua misurata e frutto di anni di lavoro, a dare ai racconti una levigatura perfetta. “I morti continuano a vivere con semplicità. Sono sull’elenco del telefono. Ricevono la posta. Le loro parrucche riposano sulle teste di polistirolo in fondo agli armadi…”. L’ipocrisia è bandita: “Distrutta, perseguitata, affranta, ossessionata: gli amici ti diranno di tirarti su. In realtà ti stanno dicendo di piantarla. Ma la volontà non c’entra. Tempo e luce: non serve altro. E in fondo chi ne ha voglia?”. (Dal racconto che dà il titolo al libro).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE