Far fiorire il tempo, quindi il mondo. I giovani scrittori che rinascono ogni giorno

Si nasce ogni volta che troviamo un altro pezzo di noi, ogni volta che ci scopriamo diversi. Non si finisce mai di nascere. La raccolta "Data di nascita", il primo titolo dei Pavoni, collana diretta da Teresa Ciabatti per Solferino

Due sorelle che vivono insieme, che non hanno intenzione di fidanzarsi, che hanno più di trent’anni e oltretutto accolgono un gatto in casa, hanno il destino segnato per sempre. Non hanno speranza. “Volete davvero far finire questa famiglia con voi?” chiede la madre.