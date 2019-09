Una nuova strada

Il destino è nel nome: Saveur (Salvatore) Saint-Yves è uno psicologo, Lazare (Lazzaro) suo figlio di otto anni. Per mestiere, per vocazione e per passione Saveur salva i pazienti dall’infelicità di non poter essere le persone che sentono di essere, mentre Lazare, che porta il nome di un morto resuscitato (ma anche di una stazione di Parigi), ogni giorno ha bisogno di una ragione per rinascere. Sua mamma non c’è più e lui vive con il papà nella casa di...

