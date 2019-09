Cuore, dove sei?

Volteggia l’assenza involontaria di Andrea Dileva che, professore quarantenne, si sveglia una mattina insieme a Laura, la sua compagna e scopre di non avere più un battito, più un pulsare. In poche parole Andrea non ha più un cuore. E non è morto. Ed è solo l’inizio. Parte da qui l’ultimo, rapido e sincopato, romanzo di Chiara Valerio, Il cuore non si vede (Einaudi Supercoralli, 160 pagine, 17,50 euro): da un uomo e dalla scomparsa dei suoi organi interni,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.