Cattivi si diventa

Corri bastardello, corri, ci sono le pecore da sorvegliare, cosa fai ancora lì raggomitolato, è l’alba e si va a lavorare. Corri bastardo, corri figlio di puttana, non far vedere quella tua faccia da ratto fino a quando non ti sei guadagnato il pezzo di pane che ti darò a sera, se mi va. Quel bambino che corre fuori verso l’ovile, passa tutto il giorno a raccogliere escrementi di animali, ruba polli per risparmiarsi qualche legnata, ha una manciata d’anni,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.