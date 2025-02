Il video di Trump su Gaza è un punto di non ritorno

Siamo abituati a vedere il presidente americano mettere in scena una copia vivente di sé stesso, ingigantire i suoi tratti grotteschi e violenti. Ma nel video sulla Striscia c'è qualcosa di peggio: non una sua caricatura, ma una caricatura degli Stati Uniti che corrisponde perfettamente a decenni di retorica antiamericana

Vi ricordate di quando Hugo Chávez, per dar contro a George W. Bush, faceva un’improbabile imitazione di John Wayne? I no global di mezzo globo sghignazzavano come scolarette. Noi alzavamo gli occhi al cielo, avviliti dalla pigra persistenza di quegli stereotipi anti-yankee vecchi di cinquant’anni. Immaginate però che Bush stesso si fosse messo a camminare ciondolando, come appena sceso da cavallo, magari calzando degli stivali con gli speroni. Cos’avremmo potuto rispondere agli sfottitori?

Probabilmente avremmo fatto orecchie da mercante e ci saremmo allontanati fischiettando. E veniamo così al surreale video su Gaza generato dall’intelligenza artificiale che Donald Trump ha diffuso ieri. La cifra di Trump non è nuova: come tutte le creature partorite dai reality show, mette in scena una copia vivente di sé stesso, un Trump iperrealista in scala uno a uno. Qui però c’è qualcosa di più, e di peggio. Il video della riviera di Gaza con la statua d’oro di Trump, in cui lui beve cocktail a bordo piscina con Netanyahu tra alberghi di lusso, danzatrici del ventre, l’immancabile Trump Tower ed Elon Musk che lancia dollari ai bambini come fossero coriandoli segna una tappa ulteriore. Forse un punto di non ritorno. Non è più Trump che ingigantisce da sé i suoi tratti per rendersi immune alla satira altrui, è Trump che rilancia una caricatura degli Stati Uniti che corrisponde punto per punto a decenni della più sciatta retorica antiamericana. Dubito che il gioco di trasformare una parodia ostile in un’autoparodia pubblicitaria gli riuscirà, o che immunizzerà anche il suo paese dalla derisione. Intanto a quelli come me, che amano l’America almeno quanto detestano Trump, non resta che allontanarsi fischiettando. E uscire dal saloon a testa bassa – ma con la camminata di John Wayne.