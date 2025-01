Via il supporto governativo alle transizioni dei minori negli Usa. Un rinsavimento doloroso

Molti, in questi giorni, si sentono disperati e abbandonati. Ma la colpa ricade per intero su chi, per anni, ha riempito di bugie e false promesse un’intera generazione, in nome un’ideologia oscurantista, reazionaria, autocontraddittoria e farlocca

Trump ha fatto anche cose buone. Due, per l’esattezza. Il problema è che le ha fatte entrambe nei primi dieci giorni del suo secondo mandato, in mezzo a decine o centinaia d’altre che buone non sono per niente. E si tratta, per giunta, delle uniche due cose buone che mi auspicavo dalla sua amministrazione. Dunque, per quel che mi riguarda, d’ora in poi comincia un brutto film di quattro anni, prevedibilmente più brutto di quello in cartellone tra il 2016 e il 2020. Le cose buone sono due ordini esecutivi: il primo, del 20 gennaio, accorda il riconoscimento legale al sesso biologico e non al caleidoscopio insindacabile delle identità di genere; il secondo e più importante, del 28 gennaio, toglie il supporto governativo alle cosiddette transizioni ormonali e chirurgiche dei minori di diciannove anni. Non è facile indovinare cosa avverrà da qui in poi; ci saranno conflitti legali, accomodamenti e infiniti problemi molto concreti da risolvere. Ma è il primo passo per metter fine a un impazzimento collettivo su cui gli storici si interrogheranno per decenni, cercando di capire com’è stato possibile che in nome un’ideologia oscurantista, reazionaria, autocontraddittoria e farlocca, che non regge non dico il vaglio severo di un neopositivista logico ma nemmeno il crash test di un netturbino con la terza media, si sia praticata la chirurgia sperimentale sui ragazzini. Non sarà, purtroppo, un rinsavimento indolore. Molti, in questi giorni, si sentono disperati e abbandonati. Ma la colpa ricade per intero su chi, per anni, ha riempito di bugie e false promesse un’intera generazione. E ora ci becchiamo quattro anni di film horror, che forse non sarebbero stati necessari se qualcuno, sul fronte democratico, fosse rinsavito in tempo utile. Buona visione.