Voler imitare Trump è come voler imitare Hollywood

Il Titanic nigeriano, il Terminator indonesiano, la Batwoman messicana o Lo squalo brasiliano. Produzioni spesso involontariamente comiche raccontate da Iain Robert Smith nel libro The Hollywood meme. Che ricordano molti tentativi politici italiani

Avete mai visto il Titanic nigeriano, il Terminator indonesiano, la Batwoman messicana o Lo squalo brasiliano, intitolato – magnificamente, devo dire – Bacalhau? La storia dei remake non autorizzati dei film hollywoodiani è appassionante, e l’ha raccontata Iain Robert Smith nel libro The Hollywood meme (Edinburgh University Press, 2017). I rifacimenti erano spesso modellati sul contesto nuovo (nell’Esorcista turco, per esempio, contro l’indemoniata veniva brandita non la Bibbia ma il Corano), ma questi tentativi maldestri e fantasiosi di adattamento non catturano la nostra attenzione quanto gli sforzi, ben più vistosi, di emulazione. Così, davanti a personaggi come il James Bond filippino o il Darth Vader brasiliano, ribattezzato Zuco, siamo sopraffatti dal pirandelliano “avvertimento del contrario” e ci ritroviamo a pensare: ecco come ci appare una superproduzione americana se a tentarla sono industrie che non hanno le risorse finanziarie e professionali per replicarla a regola d’arte. Ebbene, mi pare che questo schema trovi oggi una perfetta traduzione politica nei tentativi di clonare, in giro per il mondo, quello che potremmo battezzare il “Trump meme”. Prendiamo il caso dell’Italia. Ci mancano praticamente tutte le uova – culturali, economiche, politiche – per fare la frittata trumpiana. Eppure, i tentativi di remake dei nostri divi locali e dei nostri produttori indebitati si sprecano. Non so voi, ma io quando vedo Salvini ripenso a un film del 1973 intitolato 3 Dev Adam, che è un piccolo capolavoro di comicità involontaria. In particolare, ripenso a uno dei tre protagonisti: il Captain America turco.