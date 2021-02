È suicida votarsi alla clonazione perfetta del populismo altrui

In un contesto ormai integralmente populista, l’elettorato è segmentato in fasce di consumatori che scelgono, secondo i gusti, chi il populismo softcore, chi quello hardcore, senza dover necessariamente passare dall’uno all’altro

È da illusi rincorrere il populismo sul suo stesso terreno, perché tra l’originale e la copia sbiadita la gente sceglierà sempre l’originale. Quante volte abbiamo dovuto ascoltare questa ferale sciocchezza? Come tutti i luoghi comuni da stupidario flaubertiano, la frase sembra ragionevole se la ascolti distrattamente, specie perché di solito è ammannita in tono bonariamente professorale, ma se ti fermi a pensarci vedi subito che è una patacca. Se ci fosse mercato solo per le versioni estreme di tutte le cose, non esisterebbero lo smooth jazz, l’acqua leggermente frizzante, la consulenza filosofica, il soft-porn e mille altre diluizioni più o meno omeopatiche.