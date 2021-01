L'apocalisse istituzionale di Trump. Vogliamo parlarne?

Le opposte retoriche sull'assalto a Capitol Hill. La destra rispolvera il mito dell'America profonda dimenticata dalle élite liberal. La sinistra difende i dimenticati della globalizzazione. E così le regole democratiche sembrano diventate orpelli borghesi di cui liberarsi

Pubblicità

Questi benedetti social network ci hanno resi tutti più informali, ma a forza di informalità si diventa informi, e allora sono guai. Il voi gerarchico-fascista è in soffitta tra le anticaglie, il lei della distanza borghese si avvia a raggiungerlo: a regnare incontrastato è il tu scamiciato della falsa confidenza e della falsa orizzontalità, e quando ci si dà del tu si va subito al sodo.

Pubblicità

La cosa che più mi ha colpito, nei commenti italiani alle imprese dell’Erostrato della Casa Bianca, è il loro spensierato, irresponsabile sostanzialismo. Sì, d’accordo, le istituzioni, il diritto, le consuetudini, i ruoli: ma andiamo al sodo. Ciascuno, va da sé, aveva in mano il suo ovetto (non sempre freschissimo, in verità) da mettere nel pentolino. S’ode a destra la solita solfa: gli americani dimenticati dalle élite liberal, “andare verso il popolo” muovendo dalla Ztl di Rete4, gli spiriti animali del capitalismo (con occasionali corna di bisonte) e, per finire, le violenze della sinistra radicale; come se ci fosse possibile simmetria tra le proteste di piazza e lo squadrismo aizzato dalla Casa Bianca e dal partito al governo: ma si ricordano, questi squatter accampati abusivamente sul buon nome del liberalismo, l’Abc di che cos’è uno stato?

Pubblicità

Pubblicità

A sinistra risponde altra solfa, fuori tempo e fuori chiave: i dimenticati dalla globalizzazione, le moltitudini, il quarto stato che avanza, la rude razza pagana in pelli sciamaniche. Tutto questo ha l’effetto di eclissare un fatto enorme, l’apocalisse istituzionale scatenata da Trump. Per gli uni e per gli altri, par di capire che parlamenti e procedure sono, se non proprio orpelli borghesi, dei gusci d’uovo di cui liberarsi in fretta per parlare del sodo. Fu così che facemmo la frittata.