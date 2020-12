Notizie fantastiche che fanno schifo

Con l'emendamento Costa, che prevede il rimborso parziale delle spese processuali all’imputato assolto, lo stato paga i danni dei suoi dipendenti irresponsabili e spaccatutto

Dice Jerry Seinfeld che la più grande lezione che puoi imparare nella vita è quanto sia sottile il confine tra “great!” e “sucks”. Spesso la stessa cosa è fantastica e fa schifo allo stesso tempo e per le stesse ragioni. Ma già che mi sono avventurato nel terreno della stand-up comedy, provo a spiegarvela con una storiella. Nel posto dove andavamo al mare da ragazzini, c’era un’amica di mia sorella così distratta, imbranata e pasticciona da provocare ogni giorno uno o più danni di varia entità. Una volta, ciabattando con la testa tra le nuvole, le partì non so come uno zoccolo – erano gli anni dei Dr. Scholl, altro che infradito di gomma – che spaccò il parabrezza di un’auto parcheggiata. Il padre, esasperato ma rassegnato, dovette assicurarsi contro i danni causati dalla figlia. Fine della storia.

S’avanza per tutta Italia ciabattando un esercito di devastatori abituali, i pubblici ministeri. Con frequenza non comune arrestano malcapitati senza motivo, se li scordano in carcere per sbadataggine, li trascinano in processi infiniti basati sul niente, intignano nell’errore causando agli imputati danni incalcolabili e spese fin troppo calcolabili. Loro però non rischiano nulla. Certo, si dovrebbe intervenire a monte, e quanto meno togliergli gli zoccoli di legno. Ma disciplinarli non è possibile. Allora si agisce a valle, con risarcimenti più o meno simbolici. Ora la Camera ha approvato l’emendamento Costa, sacrosanto, che prevede il rimborso parziale delle spese processuali all’imputato assolto. Come il papà della ragazzina del mare, lo stato non può far di meglio che pagare i danni dei suoi dipendenti irresponsabili e spaccatutto. E’ una notizia fantastica, ma fa anche schifo.

