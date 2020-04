C'era una volta un virus

Lo scorso fine settimana il Foglio è uscito in edicola con una copertina speciale. Abbiamo pubblicato i 17 ritratti scattati da Nanni Fontana ai ragazzi e ai bambini in diverse scuole, dalla materna alle superiori. Sono quelli che vedete nel video, realizzato dal collettivo giornalistico Lorem Ipsum, che ha anche raccolto le voci di tanti bambini da tutta Italia, che raccontano il loro isolamento a casa. Così quella del Covid-19 diventa quasi una favola di mostri e sorprese: "è un insettino", "una specie di palla con le spine". "Non mi addormento quasi mai, perché le mie gambe non sono stanche", dicono nei loro messaggi vocali. Girando pagina, nel Foglio del weekend scorso, c'erano anche i temi di una terza elementare di Roma.

Li potete leggere tutti qui, cliccando su ogni tema l'immagine si allarga.

* Lorem Ipsum è un collettivo di giovani giornalisti freelance, nato per offrire un giornalismo lento, alternativo a quello velocista che oggi, troppo spesso, va per la maggiore