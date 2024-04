"Cessate le ambiguità su Israele". È questo lo slogan giusto del 25 aprile

Per il meteo c’è ancora tempo, si può sempre sperare nella tradizionale soleggiata scampagnata primaverile, con la birra fresca e le bandiere palestinesi e allietata dai soliti slogan dei centri sociali contro la Brigata ebraica, ma il cambiamento climatico del 25 aprile milanese è già oggi evidente e sarebbe puro negazionismo (non climatico) non vederlo. Un mese fa il presidente della sezione milanese dell’Anpi, Roberto Cenati, si era dimesso in profondo disaccordo con le posizioni sulla guerra nella Striscia e con l’uso fatto dall’associazione nazionale del termine “genocidio” per bollare le azioni militari di Israele a Gaza contro: “Un uso improprio”, disse, ma le dimissioni erano la punta di un iceberg più profondo. Qualche settimana fa il consigliere comunale del Pd Daniele Nahum, esponente di spicco della comunità ebraica cittadina, ha lasciato il partito in dissenso con la linea ritenuta troppo filo palestinese del suo gruppo e della sinistra milanese (il Consiglio comunale non aveva saputo approvare una vera mozione di condanna del 7 ottobre, né stigmatizzare gli slogan antisemiti di certe manifestazioni “free Palestine”).



