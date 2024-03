Case per Milano e casa Europa, come farle senza demagogia

Il piano abitativo (serve un fondo) e smetterla di sentirsi “più New York che Lombardia”. Chiacchierata con Pierfrancesco Maran

Tempo di sfide per Pierfrancesco Maran. Assessore alla Casa del Comune di Milano, già all’Ambiente e Trasporti e poi all’Urbanistica, prima ancora consigliere. Giovane (classe 1980) ma da 25 anni su piazza, si candida alle europee con una secondogenita appena entrata in famiglia e tanti progetti in testa.