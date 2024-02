Dalle europee alle spaccature su Israele. Parla Majorino

Schlein corre o non corre? "Farà la sceltà più giusta", dice il capogruppo dem in regione. Sulle Olimpiadi: "Sono molto preoccupato, siamo in ritardo"

Nel giorno in cui esce sul Corriere un’intervista omnibus a Beppe Sala, in cui tra le varie cose accusa il Pd di “scarsa voglia di vincere che alberga nell’intero partito”, una volontà di rimanere sul proprio terreno identitario, ma “se non rischi rimani al 20 per cento”, è ancora più interessante ascoltare l’altro indiscusso pivot lombardo della sinistra (e sinistra del Pd), il capogruppo in regione Pierfrancesco Majorino. Uno governa, l’altro è all’opposizione, per entrambi una situazione complessa. È passato un anno da quando si è insediato il nuovo governo regionale. Per Attilio Fontana fu vittoria, per Majorino sconfitta (con l’attenuante del consenso su Milano, roccaforte dem). Dopo un anno il Pd è alle prese con tutta una serie di (nuovi) problemi. A partire dalle Europee.