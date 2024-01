“Fotogramma/40”, un  libro d'avventura per immagini di Milano

Fotogramma ovvero una singola immagine o forse ancora meglio un fermo immagine, il corpo di un istante. In un tempo in cui l’accumulo delle immagini è sostanziale totalità del tempo in cui viviamo, attraversare le pagine di “Fotogramma/40. Tutti i colori della cronaca” (Mileu edizioni, a cura di Luca Matarazzo e Alan Maglio), che celebra i quarant’anni della storica agenzia fotografica milanese, significa in fondo non vedere altro che un solo continuo scatto. Quell’istante e solo quello, cercato e inseguito in continuazione per quarant’anni e oltre. Il libro, bellissimo, tutto giallo con le scritte mattone, ricorda che ci fu un tempo pre digitale (ovvero da rullino Kodak). Anni della fine del bianco e nero e dell’epopea di un colore ancora ingenuo nelle sue tonalità eppure che si faceva favoloso e allegro per restituire pienamente – dopo anni complicati e appesantiti dal troppo piombo – una Milano rutilante e liberatoria.

