I bitcoin in Borsa? Il Politecnico di Milano studia la rivoluzione imminente

Sulla Borsa di Milano e sulle altre borse europee non è possibile, per ora, fare quello che da qualche giorno è consentito a Wall Street e cioè acquistare direttamente strumenti di investimento (Etf) legati ai Bitcoin esattamente come si fa per azioni e obbligazioni. Giacomo Vella, direttore dell’Osservatorio Blockchain & Web3 del Politecnico di Milano, spiega al Foglio che sarebbe un errore demonizzare gli scambi sulle monete digitali “poiché le tecnologie sottostanti alla creazione di questi asset sono talmente innovative da poter contribuire a rendere più trasparente e non più opaco il mercato finanziario”. Oltre a barriere di tipo culturale, poiché è ancora ampia la platea di persone che non ha la più pallida idea di cosa siano le criptovalute, le obiezioni più frequenti che vengono mosse sono relative alla sicurezza degli investimenti e al fatto che la crescita di valore delle monete digitali non sia connessa alla crescita reale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE