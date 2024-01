La svolta sui Bitcoin a Wall Street

La decisione della Sec – l’Autorità di vigilanza americana – di autorizzare la vendita a Wall Street di Etf legati ai Bitcoin, esattamente come si fa per le azioni e i fondi d’investimento, rappresenta una grande sfida per la Consob e l’Autorità di vigilanza europea. Da tempo il processo di legittimazione delle criptovalute viene tenuto sotto osservazione, ma fino ad oggi non si è mai arrivati a definire un quadro di regole. Il presidente della Consob, Paolo Savona, ha sottolineato più d’una volta la pericolosità di questi asset digitali in quanto sarebbero espressione di una crescita di ricchezza non connessa alla crescita reale. Secondo il pensiero di Savona, proprio l’integrazione tra strumenti di investimento tradizionali e criptovalute, cioè quello che sta facendo la Sec americana, potrebbe rendere il mercato degli scambi più complesso e la vigilanza meno efficace e più costosa.

