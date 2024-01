Malpensa punta al 2035 e al Cargo. Parla l'ad di Sea Brunini

Dopo il blocco della pandemia il 2023 è stato l'anno della svolta per il traffico aereo di Milano. Lo sforzo per recuperare rotte e i programmi per il futuro

C’era già stato il bilancio incoraggiante della scorsa primavera, in cui spiccava un ritorno all’utile per Sea di 182,5 milioni. Un altro indizio positivo, più recente, arriva dal bilancio di previsione del Comune di Milano che registra un aumento dei dividendi Sea da 30 a 80 milioni: basta per dire che lo tsunami del Covid è alle spalle? Per Armando Brunini, ad della società di gestione di Malpensa e Linate, non ci sono dubbi: “Il 2023 è stato l’anno della svolta, siamo tornati al traffico di passeggeri del 2019 e dal 2024 potremo riprendere a fare i confronti con l’anno precedente e non con l’èra pre Covid. Credo che chiuderemo anche il 2023 con un buon risultato economico”.