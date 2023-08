L'Odeon e tutto il resto che ci siamo persi, nel Corso del cinema

Quando l’Odeon fu pronto per l’apertura, nel 1929, con le sue grandi sale e il motto di gesso “ex tenebris vita” che oggi tutti citano quasi fosse un monito, o forse una reliquia da preservare (non lo sarà certamente, arrivano le solite pizze scongelate e i vestiti e una vaga promessa), a pochi chilometri di distanza, in quella via Moretto da Brescia dove anni dopo sarebbe andato ad abitare il clan dei Crepax, aveva già chiuso da tempo, dopo un tentativo di trasferimento alla Bovisa, la più importante casa di produzione cinematografica che il nord avrebbe mai conosciuto, la Milano Films (logo la sagoma del Duomo, come Alemagna), che aveva prodotto quasi tutte le pellicole della compagnia Duse e tenuto a battesimo una diciottenne Paola Borboni in una riduzione delle Lettere di Jacopo Ortis, oltre ai primi tentativi registici di Mario Camerini. Questo per dire alle prefiche che nelle ultime settimane sembravano smaniare per le poltrone della Sala 1 dell’Odeon e che abbiamo testato per l’ultima volta lunedì sera, senza poi trovare quella gran ressa che ci aspettavamo e che comunque a noi non sembravano mai abbastanza pulite (la volta Déco era favolosa, certamente, ma nessuno usa più i vellutini dove è permesso mangiare popcorn), già in quel 1929 ci eravamo giocati molte più sale cinematografiche e molti più produttori di quanti potessimo permetterci.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE