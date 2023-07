L'occhio di Mario. Un'occasione per conoscere le fotografie di Dondero

Per chi è ancora in città, in attesa delle ferie o scrutando da vedetta lombarda le bizze del clima impazzito, ecco un’occasione per uno “sguardo” nuovo, e non solo sulla città. Milanese di nascita, Mario Dondero (1928-2015) è stato, senza retorica, un testimone della sua epoca: un fotoreporter eccezionale, onesto con i suoi obiettivi e con quello che inquadravano, e senza tentazioni formali. Vecchia ottima scuola. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, durante i suoi frequenti passaggi a Milano (di solito con epicentro a Brera, al mitico Jamaica) ne ha verificato la semplicità e il coraggio. Negli anni 70, sui grandi illustrati come l’Espresso, l’Europeo, Epoca, i suoi reportage erano un appuntamento fisso ma sempre interessante. Nato a Milano, da sempre schivo (l’esatto opposto dei fotografi-personaggi o maître à penser alla Oliviero Toscani), Dondero aveva trovato il successo a Parigi già negli anni ’60. E infatti una delle sue foto più conosciute ritrae gli scrittori del Nouveau Roman: Claud Simon, Jerome Lindon, Robert Pinget, Claude Ollier. Lui – da ragazzo, partigiano in Ossola – non riusciva a dimenticare le battaglie per la libertà delle persone più povere e aveva trovato in Africa un territorio da esplorare. Personaggio fuori dagli schemi, passava dai grandi successi parigini alle difficoltà della vita quotidiana.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE