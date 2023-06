Tre correnti attorno ad Arcore si son divise… Amori, sogni, litigi

Per vincere la corsa con Busan e Riad, la capitale deve far crescere una mobilitazione intellettuale, culturale e d’immagine internazionale. Ma soprattutto, va messo in campo sin da subito un progetto di futuro, che vada al di là della decisione del Bie sul 2030. Come è accaduto nel capologuogo lombardo, già prima dell'esposizione del 2015