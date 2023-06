Forza Italia manda il governo sotto sul dl Lavoro. Damiani: "Avevamo un impegno"

"Abbiamo chiesto di spostare il voto ma non ci hanno aspettato. Non c'è nessun problema politico, siamo pronti ad approvare gli emendamenti e il provvedimento", dice capogruppo Fi in commissione Bilancio al Senato

"Non è accaduto nulla. La Commissione si è riunita questa mattina alle ore 9, eravamo tutti presenti e abbiamo licenziato il provvedimento con solo alcuni emendamenti accantonati. Alle 10,30 in Aula ho fatto l'intervento per il gruppo di voto favorevole di Forza Italia e ho chiesto uno spostamento di almeno un quarto d'ora perché dovevamo fare una riunione di gruppo per altri motivi e per altre questioni. Ma la commissione Bilancio si è riunita e non ha atteso il quarto d'ora, purtroppo, e la votazione è finita 10 a 10". A spiegare il fatto è Dario Damiani, capogruppo FI in commissione Bilancio al Senato, dove oggi la maggioranza non ha avuto i numeri per approvare il pacchetto di emendamenti promosso da FdI sul decreto Lavoro.

"Non c'è alcun problema politico, ma soltanto un impegno di gruppo che avevamo. Siamo pronti a rivotare, a ritornare in Commissione, e approvare il provvedimento in Aula senza problemi come dichiarato in discussione generale questa mattina", aggiunge Damiani.