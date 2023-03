Arriva la siccità e l'efficienza lombarda aspetta la politica in secca

L’ultima emergenza idrica in Lombardia l’ha risolta nel 2005 Gabriele Albertini, sindaco di Milano, inaugurando gli impianti per la depurazione delle acque di Milano a Peschiera Borromeo. Mille litri al secondo di acqua delle fogne urbane, depurata. Due anni di cantiere e quattro mesi d’anticipo sui lavori. Con Nosedo, Milano San Rocco e appunto Peschiera, tre giganti in grado di trattare gli scarichi di 2 milioni e mezzo di abitanti. Ora, col riscaldamento globale e la siccità Regione Lombardia si trova ad affrontare la prima emergenza del Fontana bis. Oggi si riunisce il tavolo regionale per affrontare il problema: con i quattro assessori interessati, i consorzi di bonifica e di irrigazione, gli enti regolatori dei laghi, i gestori idroelettrici e le associazioni del mondo agricolo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE